Come ogni anno la città disi rituffa in piena atmosfera rinascimentale per celebrare il trionfo di tredici cavalieri italiani su altrettanti soldati francesi nel lontano 1503. La manifestazione è in programmae culmina con gli appuntamenti imperdibili dell’, del, dele delAnche nel mese di febbraio, però, si celebra la Disfida di Barletta: nelricorre infatti ile, come sempre, il Comune ha messo a punto un cartellone di eventi rievocativi, quest'anno in calendarioOre 9-13 e 16-18 Biblioteca Comunale “S. Loffredo” - EmerotecaLA DISFIDA NEI LIBRI. Mostra documentaria sulla Disfida di Barletta, a cura della Biblioteca Comunale “S. Loffredo”.Ore 18:30 – Teatro Comunale G. CurciLA DISFIDA IN UN REELClip sulla Disfida di Barletta. Presenta Christian Binetti, organizzazione Reel Francesco Delvecchio.Con la partecipazione di artisti e scuole di Barletta. A cura dell’Ufficio Cultura del Comune di Barletta.Ore 18-22 Cantina della SfidaVINI IN CANTINA. Degustazioni vini a cura della Cantina Sociale di Barletta, Cantine Bardulia, Consorzio per la tutela del vino Doc Rosso Barletta.Ore 19, itineranteGIOCANDO CON LA STORIAPercorsi animati in città. Echi di Disfida tra animazione di strada e rievocazione di particolari momenti storici. Percorso animato per le vie del centro con partenza dal Castello con la partecipazione di saltimbanchi, mangiafuoco, trampolieri e giocolieri, artisti di strada, figuranti. Esibizioni in movimento e a piè fermo”. Percorso: Castello, Via Cavour, Corso Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele, Via Nazareth, Via Cialdini, Via Duomo, Castello.A cura delle Associazioni I Fieramosca, I Brancaleone.Inoltre:in collaborazione con le Associazioni The Walkers, Virgilio, Archeobarletta, Centro Turistico Giovanile “Leontine”:PALAZZO DELLA MARRA, CASTELLO, CANTINA DELLA SFIDADomenica 11 febbraio 2024 ore 10-13 e 16-20.Martedì 13 febbraio 2024 ore 10-13 e 16-20.Le vie del centro storico saranno addobbate con scudi e bandiere.In occasione deglidella Disfida di Barletta la città è animata da numerosi eventi collaterali quali visite guidate ai luoghi di interesse storico (la Cantina della Sfida, il Tempietto della Sfida, via Duomo, la Cattedrale e il Castello), eventi all’aperto, musica, spettacoli e menù di degustazioni a tema rinascimentale che ripropongono fedelmente ricette di un tempo andato.Il programma comincia tradizionalmente in Piazza Prefettura con il momento dell’, cioè l’affronto rivolto dal condottiero francese Guy de la Motte al valore dei cavalieri guidati da Ettore Fieramosca, alla presenza degli spagnoli: quella vicenda rivivrà nel racconto teatrale interpretato da cantori, attori e figuranti.Il giorno successivo è Piazza Marina a ospitare ildei 13 cavalieri italiani, mentre il sabato, nel fossato del castello va in scena il momento più atteso: il, ovvero l’epico scontro fra i 13 cavalieri francesi e i 13 italiani. A seguire si svolge la cerimonia delche rappresenta il ringraziamento dei cavalieri per l’esito vittorioso; dopodiché il corteo trionfale sfilerà per le strade della città, animato da giochi e spettacoli.: Anniversario della Disfida: Barletta (provincia Barletta - Andria - Trani).: dal 9 al 18 febbraio 2024.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Comune e sulla pagina Facebook della Disfida.: la città di Barletta si raggiunge da nord con l’A14, uscita Canosa;da Foggia/Cerignola con la Statale 16 bis, uscita di Barletta Ovest;da sud con l’A14, uscitae SS170.