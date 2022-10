La Sagra della castagna e della patata a Valle Castellana

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Le castagne e le patate sono gli ingredienti principali di questa festa che anima l’autunno qui in. La, in programma il, torna dopo due anni di sosta per la pandemia e come per le precedenti edizioni promette tanti piatti tradizionali da gustare in un weekend all’insegna delle prelibatezze enogastronomiche:e gnocchie del boscaiolo,ai porcini, gli immancabili arrosticini, formaggio fritto, patate alla castellanese, zuppa di ceci e castagne, panino con salsiccia, bistecca reale alla castellanese, dolci a base di castagne, vin brulé e ovviamente le più classicheda mangiare camminando comodamente per le vie del paese.Siamo nella provincia di, nell’area del Parco Nazionale del Gran Sasso, Monti della Laga e della Comunità montana della Laga, in un territorio circondato da praterie punteggiate da castagneti secolari, tra borghi in pietra e vecchi mulini.Un contesto ambientale davvero interessante che in occasione della Sagra della castagna e della patata si colora con gliallestiti nella piazza principale del paese che offrono le tipicità dell’autunno. Ad allietare le giornate c'è anche la musica dal vivo.: Sagra della Castagna e della Patata: Valle Castellana (Teramo).: 22-23 ottobre 2022.: ingresso gratuito.: sagra gastronomica.: il mercatino è aperto dal primo pomerigio del sabato e tutta la giornata di domenica.La manifestazione si svolge anche in caso di pioggia. Tensostruttura riscaldata.Maggiori informazioni sul sito del Comune : siamo a una quarantina di chilometri da Teramo. Valle Castellana è raggiungibile seguendo l’A14 (da nord in direzione Ancona e da sud con direzione Pescara), uscita a San Benedetto del Tronto - Ascoli Piceno; da qui seguire la direzione Ascoli Piceno e continuare sulla superstrada Ascoli-Mare RA11 fino all'uscita Ascoli Piceno/Porta Cartara.