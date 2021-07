La festa della Madonna della Neve a Francofonte

Informazioni utili, date e orari per partecipare alla festa

, comune al limitare meridionale della piana di Catania, ma in provincia di, ildi ogni anno si festeggia la Santa Patrona con laAlle origini della manifestazione una leggenda antica che risale alla metà del Cinquecento e che ci parla di due cacciatori di Francofonte e Vizzini in giro per contrada Passaneto con i propri cani.A un tratto i cani fiutarono qualcosa tra i rami di un roveto e i cacciatori ci trovarono la punta di falce insanguinata, un quadro raffigurante la– da qui la credenza che Santa raffigurata fosse in “carne e ossa” – e un Crocifisso. Iniziò quindi un aspro litigio tra i due per stabilire a chi dovessero appartenere le preziose reliquie e fu così che decisero di affidarsi alla discrezione dei buoi deponendo il “bottino” su un carro e aspettando di capire da quale parte la Madonna volesse andare.Il resto è storia, perché ie una volta giunti alla Chiesa dell’Annunziata si fermarono e qui fu lasciato il Crocifisso; i buoi ripresero il cammino portando l’immagine della Madonna fino alle porte del paese la mattina del 5 agosto e non appena il carro arrivò davanti alla Chiesa cominciò a nevicare… gli abitanti esclamarono “voddiri ca si voli chiamari a Bedda Matri ra Nivi”, e da qui il nome con cui è conosciuta la Santa Patrona: laDi solito i festeggiamenti iniziano già qualche giorno prima, ma culminano il 5 agosto a mezzogiorno con l'uscita trionfale del fercolo dalla Chiesa Madre, lo spettacolo pirotecnico e il corteo storico con costumi del Settecento per il Giro dei Santi, la processione lungo le vie della città. Verso le 23 la Madonna fa ritorno alla Chiesa Madre.Quest'anno, tuttavia, a causa della, le celebrazioni sono ridimensionate e si limitano alle: La festa della Madonna della Neve: Francofonte (Siracusa).: 5 agosto 2021.: la festa religiosa iniza il 26 luglio con la novena e si prosegue con l'ottava fino al 12 agosto.5 agosto è il giorno di festa della Madonna.Tutti i dettagli sulla pagina ufficiale del Comune e sulla pagina Facebook della Chiesa Madre.: ingresso gratuito.: manifestazione religiosa.: siamo a circa una sessantina di chilometri da Siracusa, in; il comune di Francofonte si raggiunge seguendo la E45 fino all’uscita Lentini – Carlentini e poi la SS194.