La Sagra della Frisella a Marittima

Prelibatezza simbolo del Salento, la frisa o frisella, meglio nota qui come friseddha, vanta molte sagre a lei dedicate; tra queste segnaliamo la 30° edizione della Marittima , una piccola frazione marina del comune di, in Puglia , giù nel tacco dello stivale del nostro Paese.A organizzare l'evento, che si svolge il 13 agosto 2019 all’insegna del cibo della tradizione contadina, è ancora una volta laDalle ore 20, in Piazza Vittoria, stand gastronomici, il concerto de "La Coppula" e tanto divertimento.La frisella è un cibo povero e con una lunga tradizione gastronomica alle spalle, perché era l’alimento consueto dei marinai salentini, costretti in mare per molto tempo; del resto era e resta un alimento semplice, basta bagnarla in acqua per renderle più morbide (i marinari addirittura con l'acqua di mare per insaporirle con la salsedine).Una fetta di pane cotta due volte in forni in pietra a legna, dopo averla tagliata in due in senso orizzontale, fatta col grano duro o con l'orzo, leggera, priva di grassi, da ammorbidire eCon l’olio d'oliva locale ad esempio, con i pomodori rossi, con le fette di poponelle, le olive nere e le foglie di rucola selvatica, oppure con cubetti di mozzarella, cipolla barlettana a fette, tonno, acciughe, olive verdi, sottaceti e, perché no, un pizzico d’origano. Importante, soprattutto, è mangiarla con le mani.Se ne può fare una buona scorta da portare a casa; essendo biscottata durerà per alcuni mesi ed è sufficiente conservarla in recipienti di terracotta.: Sagra della Frisella: Piazza Vittoria, Marittima (fraz. di Diso, Lecce).: 13 agosto 2019.: ingresso gratuito: sagra gastronomica: dalle ore 20. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.: siamo in una piccola frazione marina del comune di Diso, a circa una cinquantina di chilometri a sud di Lecce da cui si raggiunge con la SS16.Una volta giunti a Diso, si percorre la provinciale verso sud e da via Acquaviva si raggiunge la Marina.