Il Palio di San Giovanni Battista a Fabriano

Il Palio di Fabriano, o meglio di San Giovanni Battista, ci riporta indietro nel tempo, fin al Trecento, secolo d’oro per questa cittadina conosciuta ai più per la produzione della carta.

Siamo a Fabriano, insignita dall’UNESCO del titolo di Città dei Mestieri e delle Arti Popolari, in provincia di Ancona, nel cuore delle Marche.



Qui ogni anno si celebra il Santo Patrono con una festa che ha le sue origini in un passato molto lontano, quando Guido Chiavelli conquistò la città nel 1378 proprio il 24 giugno, festa di San Giovanni Battista.



Anche quest’anno quindi, dal 14 al 24 giugno 2018, il Palio di San Giovanni Battista rivive in tutto il suo splendore con gare e disfide tra i quattro rioni della città: Porta del Borgo, primo nucleo abitativo del paese, Porta Cervara, quartiere di San Giovanni, Porta del Piano e Porta Pisana.



Il tema di questa XXIV edizione è "Fabriano città dei fabbri".

Molti gli eventi e gli spettacoli in programma a cominciare dalla singolare Sfida del Maglio, evento principale della manifestazione, una gara dove ogni giovane può concorrere per diventare l'erede di Mastro Marino, l’antico fabbro simbolo di Fabriano.



Si parte con la staffetta, si prosegue con il Gioco dell’Anello e si finisce con i corridori - garzoni (uno per ogni porta) che portano il ferro al proprio fabbro per costruire la chiave perfetta e far salire la bandiera bloccata da una serratura. Solo così si vince il titolo di erede.



Ci saranno inoltre le Infiorate che riproducono con fiori ed erbe profumate i magnifici bozzetti presentati dagli artisti fabrianesi – uno per Porta – per la realizzazione del Gonfalone del Palio, il corteo storico, una giostra di giochi popolari, spettacoli di sbandieratori, tornei di arcieri, botteghe e tante osterie in stile medievale con menu gustosi e a tema.

Informazioni utili, date e orari per visitare il Palio

Calendario delle aperture

Giugno 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

: Palio di San Giovanni Battista: Fabriano (Ancona).: dal 14 al 24 giugno 2018.: maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.ingresso gratuito.rievocazione storica.: siamo a Fabriano, nell'entroterra marchigiano. La località è raggiungibile in auto dall’A14 con uscita Ancona nord e statale 76, oppure A1 con uscita Orte , seguire la statale Flaminia e la statale 76.