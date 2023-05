Il Palio del Velluto a Leonessa

Il Palio

Più che una festa, ildi, in provincia di, è un avvincente viaggio nella macchina del tempo. Per definizione, i giorni dedicati al Palio comprendono sempre la festa dei Santi Pietro e Paolo. In quest'occasione la vita del borgo torna al 1541, quando qui scese in visita la principessa Margherita d’Austria, figlia dell’imperatore Carlo V.L'appuntamento con ildi quest'anno è in programma il, preceduto dalladiIl Palio del Velluto ha ripreso dal 1997 a commemorare quell’evento con una serie di sfide di sapore rinascimentale, in cui idei ‘sesti’, i borghi in cui Leonessa si componeva già nel XIII secolo, lottano per portare a casa (e tenersi fino all’anno dopo) loche tramanda l’antica fioritura dell’industria tessile.Tra gli eventi più spettacolari c’è il torneo della, un antenato del gioco del calcio (si gioca con una sfera di cuoio appena più grossa delle attuali), in cui però si possono usare anche le mani. Più aggraziato è lo spettacolo della, in cui sei dame in costume, una per ‘sesto’, affrontano un percorso a ostacoli tenendo in equilibrio sul capo un asse con sei pagnotte del peso di un chilo.Per le strade del Palio del Velluto (proprio come accadeva a Benigni e Troisi sul set di Non ci resta che piangere) incontrerete per tutto il weekend residenti in abito rinascimentale, e nellevi proporranno menù improntati allaLa domenica, il clou della festa arriva con il corteo storico in costume, una processione che coinvolge oltre 600 figuranti, al seguito di una Margherita d’Austria scelta dal quartiere che ha vinto il palio dell’anno prima, e poi con la, sfida a cavallo tra tutti i sesti, che assegna il Palio del Velluto.Dopo la Giostra del Velluto, avviene il passaggio di consegne del Palio e l’investitura della nuova principessa, prima che la festa continui con l'apertura delle taverne e gli spettacoli di fuoco conclusivi.: Palio del Velluto: Leonessa (Rieti).: 23-24-25-29 giugno 2023.ingresso gratuito.rievocazione storica.Sabato 17 giugno - Giostra dei Tamburiore 21 Giostra dei Tamburi (6° edizione). Competizione tra gruppi di Musici e Tamburini con premiazione finale.Venerdì 23 giugno - Palio del Vellutoore 19 apertura "Il Ristoro di Manducando", percorso gastronomico in stile rinascimentale;ore 21:30 Corteo dei Sesti e consegna della Città al Capitano del Popolo e investitura dei Cavalieri;ore 22 primo turno Pallagrossa.Sabato 24 e domenica 25 giugnoMercatino Storico in Piazza IV Novembre.Sabato 24 giugno - Palio del Vellutoore 10 Il Banditore e i Tamburi del Palio del Velluto annunciano Il Palio;ore 11 secondo turno Pallagrossa;ore 11 visita guidata al Museo Etnografico Demoantropologico;ore 12 apertura "Il Ristoro di Manducando", percorso gastronomico in stile rinascimentale;ore 12 visita guidata alla Chiesa Inferiore di San Pietro - Monti frumentariore 16 Corteo delle Corporazioni e gare: Gara del Pane e finale Pallagrossa;ore 19 apertura "Il Ristoro di Manducando", percorso gastronomico in stile rinascimentale - via San Francesco fino a Porta Aquilana;ore 21:30 Corteo Storico di Corte con fiaccole;ore 21:45 Spettacolo con fuochi a cura del Gruppo Spadaccini di Assisi.Domenica 25 giugno - Palio del Vellutoore 11 Chiostro di San Francesco, accoglienza rappresentanti città margaritiane e apertura della mostra "Le stanze di Margherita";ore 11:30 sfilata ed esibizione di gruppi storici e di gruppi tamburini;ore 12 apertura "Manducando", percorso gastronomico in stile rinascimentale;ore 16 Grande Corteo Storico con Madama Margherita d'Austria e con la rappresentanza delle città margaritiane, Giostra del Velluto e premiazione del sesto vincitore;ore 17:30 visita guidata alla Chiesa Inferiore di San Francesco (adulti 3 €);ore 19 apertura "Il Ristoro di Manducando", percorso gastronomico in stile rinascimentale;ore 21:45 Spettacolo "La Tempesta" di Shakespeare, interpretata con fuochi ed effetti scenici della Compagnia dell'Accademia di Bastia Umbra.Giovedì 29 giugno - Palio del Vellutoore 11 Messa in costume presso la chiesa di S. Pietro con la partecipazione dei rappresentanti del Sesto vincitore e di tutti i priori con i gonfaloni;ore 12 Cerimonia di consegna cero votivo al Santuario.Inoltre:- Sabato 15 luglio ore 21:30 Cerimonia della fondazione di Leonessa: corteo medievale e arrivo di Carlo I d'Angiò.- Sabato 5 agosto ore 20:30 Convivio al Chiostro. Banchetto rinascimentale in onore di Margarita.Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del Palio. Gruppo Facebook dedicato.: siamo 35 km a nord-est di Rieti.In auto, Leonessa si raggiunge dalla A1 (uscita Orte, direttrice per Terni, poi sulla SS79) o dalla A24 (uscita L’Aquila Ovest, si prosegue sulla SS471). In bus, rare corse da Rieti, gestite dalla Cotral ( www.cotralspa.it ).