La Sagra della Patata a Leonessa

Storicamente la Sagra della Patata Leonessana nasce in concomitanza con la festa della Madonna di San Matteo e prevede lungo le vie della città una grande mostra mercato con più di 150 espositori di prodotti tipici (formaggi, miele, funghi, tartufi e salumi) e dell’artigianato. La domenica, di solito, si assiste alla premiazione della patata più grande, mentre alla sera la festa si conclude con un suggestivo spettacolo pirotecnico.Quest'anno, tuttavia, la, per come la conosciamo, è rinviata a causa dell'emergenza sanitaria. Eppure, nel weekend delchi arriva nel borgo montano di, in provincia di, può comunque fare una scorpacciata della mitica Patata Leonessana, per intenderci quella varietà a pasta gialla (l'Agria) o a pasta rossa (la Malfona), considerata tra le più pregiate del Bel Paese.La XXXI edizione della sagra èal 2021, ma per l'occasione idel posto propongono menù a tema all'insegna del tradizionale motto “fritta, lessa, rescallata. Un piatto co’ li fiocchi: lu tartufu co’ li gnocchi”.Ad attendere i visitatori ci sonoal sugo o al tartufo, salsicce alla brace, ciambelle di patate dolce, patate fritte e “”, vera specialità locale, un’antica ricetta a base di patate lesse saltate in padella con cipolla e pancetta. Il tutto, ovviamente, accompagnato da buon vino.Durante il fine settimana non ci saranno solo i ristoranti a proporre patate; isi ritrovano infatti nell'area ex-Bosi per vendere il raccolto di questa stagione, permettendo così alla gfente del posto e a chi è di passaggio di portarsi a casa le primizie della terra.: Sagra della Patata Leonessana - rimandata al 2021: Leonessa (Rieti).: 10-11 ottobre 2019.: ingresso gratuito.: nei ristoranti sono proposti menù a tema, mentre le aziende agricole vendono la Patata Leonessana nell'area ex-Bosi.Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della Pro Loco.: siamo in Lazio, a una trentina di chilometri a nord-est di Rieti. In auto, Leonessa si raggiunge dall’A1 uscita Orte e statale 79 o dall’A24 uscita Aquila Ovest, statale 471.