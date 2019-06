Notte Rosa: il Capodanno dell'estate torna sulla Riviera Romagnola

Grande attesa sulla Riviera romagnola per la 14° edizione della Notte Rosa, conosciuta e celebrata come “Capodanno dell'estate italiana".

Quest'anno si celebra ufficialmente venerdì 5 luglio 2019, ma in realtà si comincia a fare festa dal tramonto del venerdì e si va avanti per il weekend fino a domenica 7 luglio 2019.



È tutto il litorale ad essere animato da feste in spiaggia, concerti nelle piazze, spettacoli per bambini, locali aperti fino a tarda notte e monumenti inondati di luce rosa.

La formula rimane quella delle edizioni precedenti con il rinnovo del magico spettacolo dei fuochi pirotecnici e i tantissimi eventi - quest'anno solo oltre 400 - che si susseguono per 110 km di costa, per una presenza stimata di circa due milioni di visitatori.



Il tema di questo 2019 è "Pink R-Evolution", dove la lettera "R" richiama la Romagna, ma gioca anche con il concetto di Revolution, per sottolineare lo spirito della festa e la voglia di superare muri e confini a 30 anni dagli eventi storici che hanno segnato una svolta nella storia mondiale. L'obiettivo è quello di riscoprire le relazioni ritrovando il piacere di stare insieme, anche nelle differenze, portando con sé alla Notte Rosa 2019 la propria rivoluzione personale e culturale.



La festa coinvolge quest'anno anche alcune località della vicina provincia di Pesaro e l'entroterra romagnolo.

Tra gli appuntamenti principali segnaliamo la presenza di artisti del calibro di Francesco De Gregori (venerdì 5 luglio alle ore 21:30 in Piazzale Fellini a Rimini), gli Stadio (sabato 6 luglio in Piazzale Capitaneria di Porto a Bellaria Igea Marina, ore 22), Giusy Ferreri (Marina di Ravenna, venerdì 5 luglio in Piazza Dora Markus alle ore 22), i Nomadi e Le Vibrazioni (Piazza Andrea Costa a Cesenatico, venerdì 5 luglio alle ore 21) e molti altri (Gene Gnocchi, Paolo Belli, Tiromancino, ecc...), che arricchisono un programma molto accattivante.



Non mancheranno momenti suggestivi come la Notte Rosa al Castello di Ferrara, appuntamenti per la famiglia come la Notte Rosa dei Bambini a Bellaria Igea Marina e tanti eventi di cultura che pervadono non solo la costa, ma anche l'entroterra romagnolo con i suoi borghi e la sua golosa gastronomia.



Ma perché la chiamano Notte Rosa? Il rosa è un colore che richiama alla mente la dolcezza, alla gentilezza e all'accoglienza, che sono i valori che la Riviera vuole trasmettere e raccontare.

Informazioni utili per partecipare alla Notte Rosa

diverse location sulla Riviera romagnola e nel nord delle Marche.dal 5 al 7 luglio 2019.gli eventi si sviluppano nell'arco del weekend dal 5 al 7 luglio 2019.Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.