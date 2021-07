La Sagra del Vino a Casarsa della Delizia

Informazioni utili, date e orari della sagra

La 73° edizione delladisi svolge quest'anno in modalità differente e, soprattutto, in maniera diffusaper un'edizione a misura della comunità, delle famiglie e delle persone, che ha alla base la sicurezza di tutti/e.La kermesse solitamente dedicata al vino e, in particolare, agli spumanti e al Prosecco, è uno degli eventi più conosciuti della località pasoliniana, organizzata grazie all'impegno e alla passione dei volontari della Pro Loco e dal Comune in collaborazione con numerose realtà locali.Gli eventi, come detto, sono spalmaticon un programma ricco di iniziative che viene presentato poco a poco. Al momento, per il mese disi entra nel vivo della programmazione estiva con oltre venti appuntamenti in agenda.Il 3 e 4 luglio si comincia con “Casarsa e i suoi gioielli”, weekend culturale in cui i volontari spiegano ai visitatori lemeraviglie del territorio: la mostra all'ex municipio "Elio Ciol Respiri di Viaggio" con le fotografie del maestro; Casa Colussi con il percorso museale su Pier Paolo Pasolini e la mostra "L'Academiuta e il suo trepido desiderio di poesia - gli anni friulani di Pasolini"; la Chiesa di Sant' Urbano nel borgo di Runcis a San Giovanni con la pala seicentesca dedicata al Santo e infine la Chiesa di Santa Margherita a Sile con le sue opere d'arte.La Sagra del Vino propone diverse serate di degustazione: si parte venerdì 2 luglio nella corte interna dello Zeb Cafè e si replica venerdì 9 luglio.Sabato 10 luglio (ore 20) è la volta del Bar agli Amici con la serata “Dalla Puglia con furore, il panino di Cosimino!” mentre venerdì 16 luglio alle 18:30 il tema dell'aperitivo a base di cozze è “Chi non cozza in compagnia...al tramonto”.Nella cornice dell'antico frutteto di Palazzo Burovich de Zmajevich, le serate con ingresso libero (ma è consigliata la prenotazione al 338 7874972 o per e-mail all'indirizzo procasarsa@gmail.com) cominciano lunedì 5 luglio alle ore 21:15 con la proiezione del film “Figli”, per proseguire ogni lunedì sera fino ad agosto. Calendario: lunedì 12 luglio "Nomadland", lunedì 19 luglio “Il giardino segreto” e il 26 luglio “Le sorelle Macaluso”.Domenica 11 luglio partenza alle ore 9 da Casa Colussi-Pasolini (via Guidallberto Pasolini) per la camminata di 7 km di Nordic Walking tra natura, arte e suggestioni pasoliniane nei siti di interesse paesaggistico, storico e culturale. L'iscrizione è obbligatoria via whatsapp al 338 7874972 o per e-mail segreteria@procarsa.org entro giovedì 8 luglio, prezzo 5 euro.Domenica 11 luglio alle ore 21 si guarda tutti insieme la finale dell'Europeo al Bar Agli Amici.Come ogni terzo sabato del mese, il 17 luglio l'area di via XXIV Maggio - Piazza Italia ospita il Mercatino di antichità e ricordi "Tal baul da l'Agna - Nel baule della zia".Giovedì 15 luglio alle ore 21 al Bar agli Amici “Stasera si suona... Jam Session”, ospiti della serata gli “Utopy”. Il 24 luglio (ore 21) Gimmy e i Ricordi in concerto al centro comunitario parrocchiale, mentre giovedì 29 luglio alle ore 21 al Bar agli Amici “Stasera si suona...Jam session” con ospiti della serata Davide, Alberto, Denis e Manuel.Sabato 17 e domenica 18 luglio il Centro comunitario parrocchiale propone “Sacro Cuore Summerfest”, un fine settimana dedicato ai bambini e alle famiglie.Il weekend dedicato alle antiche tradizioni è in programma dal 23 al 25 luglio con dimostrazioni dell'antica trebbiatura e la messa in funzione di una trebbiatrice degli anni '40, ma anche musica dal vivo, il Vespa raduno, l'esposizione di auto americane, oggettistica di auto e moto d'epoca e la lotteria.Ci sarà anche un chiosco enogastronomico e il già citato concerto dei Gimmy e i Ricordi al centro comunitario parrocchiale il 24 luglio alle 21 con le migliori hit dagli anni '60 ai 2000.Sagra del VinoCasarsa della Delizia (Pordenone).dal 2 al 29 luglio 2021. Evento diffuso da giugno a settembre.vedi sopra, nel testo, la programmazione di luglio. Maggiori informazioni sul sito della Pro Loco : per giungere in auto è necessario prendere l'autostrada A4-E70 in direzionee poi la A23-E55, così da uscire a Udine Sud.In alternativa, si può imboccare la A28 in direzione, uscendo a Cimpello e continuando lungo il raccordo autostradale Cimpello - Sequals.In treno, si può scendere direttamente alla stazione di Casarsa, che si trova sulla linea ferroviaria che collegacon Udine.