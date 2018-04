La Pagliara Maje Maje di Fossalto

Informazioni utili, date e orari della festa

Calendario delle aperture

Maggio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

In programma ogni, ladi Fossalto (provincia di Campobasso ), organizzata dall'amministrazione comunale con la collaborazione della Pro Loco, è la riproposizione di un, le cui origini non sono note.In questa occasionein maniera simbolica con una composizione piramidale creata con piante, fronde di alberi e fiori. Una specie di albero natalizio di primavera.In cima alla piramide viene collocata, invece, una croce floreale: a quel punto la composizione viene fatta indossare a un uomo, che la conduce per le strade della cittadina mentre si fa accompagnare da un ragazzo che suona, uno strumento musicale che può essere paragonato alla zampogna, e da un altro cantore.Gli, mentre la piramide viene condotta nelle vie del paese, si affacciano dai balconi e dalle finestre e pronunciano frasi augurali nei confronti della pagliara ("Maje" vuol dire "maggio"), e inoltre, come per esorcizzare la paura di avere a che fare con lunghi periodi di siccità, che qui è un nemico piuttosto temibile.La Pagliara Maje Maje si conclude con unche si svolge all'aperto e che prevede che vengano servite in tavola portate a base di prodotti del posto: zuppa di legumi, pecorino con le fave fresche e altri ingredienti tipici della stagione primaverile.Nota anche come, questa manifestazione ha luogo nella piazza più importante del paese, Piazza Roma, ed è il retaggio di un passato che si basava soprattutto sull'economia rurale.La Pagliara Maje Majein Piazza Roma a Fossalto (Campobasso).1° maggio 2018.ingresso libero.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.: per giungere in auto, è necessario percorrere l'autostrada Adriatica A14 in direzione di Pescara e prendere l'uscita per Montenero di Bisaccia Vasto Sud / San Salvo, per poi continuare in direzione di Isernia / Montenero di Bisaccia lungo la SS 650 e attraversare Trivento e Piana di Sciarra. Nel caso in cui si provenga da Napoli , si utilizza l'autostrada A1 e si esce a Caianello; quindi si svolta per Benevento e si seguono le indicazioni prima per Campobasso e successivamente per Isernia