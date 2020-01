Informazioni, date e orari del Carnevale di Alessandria del Carretto

Anche quest'annosi anima per onorare la tradizione del carnevale, rito unico nel suo genere tra le feste di Carnevale in Calabria.Protagoniste indiscusse delle maschereche prevedono una lavorazione e un dettaglio davvero particolare.La(foto) è un costume legato ai rituali previsti per i fidanzamenti ufficiali e ancora oggi chi si veste è orgoglioso di far parte di questa tradizione e chi partecipa alla vestizione è come se preparasse il proprio figlio per le imminenti nozze. Il costume prevede pantaloni bianchi, camicia chiara, anfibi ai piedi e sul viso una maschera molto semplice e delicata, verniciata di bianco.In testa c’è poi il, una vera e propria opera d’arte, abbellita da nastri e coccarde colorate, piume, medaglie, medaglioni, fazzoletti ricamati e addobbi di ogni genere compreso uno specchio che di fatto è l’elemento più originale della maschera, quasi a voler dire che nulla sfugge all’occhio attento del pulcinella buono. A completare il vestito, un bastone di legno che la maschera tiene in mano, lavorato con incisioni realizzate da falegnami locali. In cima allo “scruiazzo” ci sono delle palline di lana colorate e, la prima volta che il fidanzato faceva il suo ingresso a casa della promessa sposa, è proprio questo bastone che offriva in dono presentandosi vestito da pulcinella bello.Laricorda invece le persone anziane,, ed è costituita da un travestimento con pelle di capra o di pecora di colore nero, catene e campanacci; questa maschera faceva scherzi pesanti e spargeva cenere tra le persone, ma oggi è quasi del tutto scomparsa e oggi a rallegrare il carnevale di Alessandria del Carretto c’è il pulcinella bello che si aggira per il paese portando allegria e spargendo coriandoli un po’ particolari, la farina!Per questa nuova edizione,è prevista presso Palazzo Chidichimo lae la successiva, affiancata da balli in piazza e un assaggio di cucina tradizionale.Segnaliamo infine che i Polëcënellë saranno ospiti anche dei carnevali di Perugia (15 e 16 febbraio), Bastia Umbra (16 febbraio) e della(23 febbraio).I PolëcënellëAlessandria del Carretto (Cosenza).domenica 9 febbraio 2020.ore 14:30 vestizione presso Palazzo Chidichimo di due maschere belle, per poi proseguire verso gli altri pulcinella.Ci saranno mostre fotografiche, di pittura e spettacoli teatrali, stand di degustazioni di prodotti tipici.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook ufficiale.