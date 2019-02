Le prime edizioni del Carnevale

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Casamassima

Calendario delle aperture

Nato nel 1977, il Carnevale di Casamassima è uno dei più famosi di tutta la Puglia, grazie alla sua sfilata die al ricco programma di eventi correlati.Non solo gli spettacoli di danza e le esibizioni dei gruppi mascherati, ma anche, che permette di ottenere sorprese e regali di ogni genere, una tradizione antica che si celebra poco dopo la fine del carnevale classico.Già nel 1978, un anno dopo la prima edizione, venne fondata un'associazione di carristi, U' Car, il cui compito era quello di progettare e di realizzare carri di cartapesta: il primo a mostrarsi per le vie della città rappresentava un cuore di grandi dimensioni trafitto da un chiodo al di sotto di una donna a seno nudo, ma gli esordi videro anche la presenza di un carro con Goldrake e di uno ispirato a Biancaneve e i sette nani.Il, dunque, è strettamente legato alla, che viene organizzata il primo sabato e la prima domenica di Quaresima (nel 2019 rispettivamente): insomma, mentre nel resto d'Italia i festeggiamenti si placano e ci si dedica a un periodo di riposo e di quiete, qui i bollenti spiriti continunano a infiammare le vie del paese.Sempre all'insegna della tradizione: in passato, infatti, in ogni casa la pignata (u' pignatidde) veniva rotta con una specie di bastone (u' lagamar) regalando dolci e coriandoli; dal 1977 in poi, invece, la pignata è diventata un appuntamento per tutti, nella piazza cittadina.Lava in scena nella sera di domenica, ed è uno dei momenti clou di un evento che negli anni ha potuto contare sulla partecipazione di bene sulla sfilata di più di cento carri, tutti realizzati ingrazie alla passione, alla dedizione e alla bravura dei volontari del posto.Pentolaccia CasamassimeseBorgo antico di Casamassima (Bari).9-10 marzo 2019.Sabato 9 marzoore 15:30 partenza sfilata da via Bari.All'arrivo in Piazza Aldo Moro seguiranno le musiche dei dj dei carri e le esibizioni dei gruppi mascherati e delle scuole di danza.Ore 19:30 muscia live con "Crew Salvatori"-Domenica 10 marzoore 16 partenza sfilata da Piazza Plebiscito.Arrivo in Piazza Aldo Moro in ordine di classifica, festeggiamenti e dj-set con il carro vincitore, premiazione ed esibizione gruppi.ore 19:30 apertura della Pentolaccia.Sabato e domenica mercatini artigianali,street food, giochi e intrattenimento in Piazza Aldo Moro.Per maggiori informazioni consulta la pagina Facebook dedicata.