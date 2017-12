Il Carnevale di Schignano

Tutte le maschere del Carnevale di Schignano

Siamo a pochi passi dallo splendido scenario del Lago di Como , in un piccolo borgo nel cuore della. Qui ogni anno i rintocchi delle campane dei Bei danno il via alsecondo una tradizione che si perde nella notte dei tempi e che vede tutto il paese partecipe all’eterna lotta tra Brut e Mascarun, tra poveri e ricchi.I riti iniziano alla mezzanotte tra il, seguendo una tradizione che si tramanda di generazione in generazione, e culminano nellequest’anno previste per, con il(martedì grasso).Curiosi di conoscere i personaggi del carnevale di Schignano Ilimpersona il “povero” costretto a vivere di pastorizia, agricoltura o addirittura ad emigrare, per mantenere la famiglia. Con i suoi balzi, le cadute e i saltelli, nascosto dietro maschere scolpite nel legno e con abiti fatti di stracci e pelli di animali, cattura l’attenzione degli spettatori muovendosi tra le strade del paese sulle note della Fughéta. Gli abiti spesso imbottiti di paglia e i campanacci che si portano appresso finiscono a volte per far pesare il costume diversi chili!Poi c’è il(o anche) che con l’andatura calma, gli abiti colorati pieni di pizzi e merletti e il pancione gonfio non può che rappresentare il ricco che invita il Brut a rialzarsi da terra.Laè la moglie-serva del Mascarun, petulante e polemica da sempre rappresentata da un uomo con il volto sporco di fuliggine, abiti tradizionali e zoccoli di legno; si aggira lamentandosi delle angherie del marito ed è l’unica ammessa a parlare durante i cortei del carnevale di Schignano.Con il volto dipinto di nero, abiti in pelle di pecora e ascia alla mano, iaprono i cortei del sabato e martedì grasso e seguono la, maschera che invece rappresenta l’autorità.Ultimo protagonista, anche se certo non meno importante, il, un fantoccio che rappresenta il Carnevale. Viene appeso nella piazza principale durante i giorni di festa, per poi essere bruciato sul rogo finale del martedì grasso non prima di aver dato vita alla “”, una drammatica e rocambolesca corsa tra la folla per scampare alla sua triste sorte!Durante i giorni di festa si svolgono molte attività collaterali che animano una volta di più il carnevale di Schignano a partire dall’allestita in centro alleSegnaliamo infine che dal 2010 l’associazione M.A.SCH.E.R.A. (Mascherai Artisti Schignanesi Estimatori Ricercatori Associati) raduna tutti coloro che nutrono interesse e passione per il carnevale di Schignano e le sue tradizioni.Schignano (Como).dal 6 gennaio al 13 febbraio 2018.di seguito i principali eventi in calendario.Domenica 4 febbraio 2018Ore 14: Carnevale dei bambini - Ritrovo in Piazza San Giovanni (Occagno)Ore 14.30: sfilata fino ad Auvrascio e ritornoSabato 10 febbraio 2018Ore13.45: incontro con i SapeurOre 14.15: ritrovo delle maschere tradizionali in Piazza San Giovanni (Occagno)Ore 14.30: sfilata lungo le vie del paese, fino alla frazione Auvrascio e ritorno.Ore 19: cena al Centro civico Polivalente e a seguire veglione in maschera con orchestra fino alle 3 del mattino.Martedì 13 febbraio 2018Ore 13.45: incontro con i SapeurOre 14: ritrovo delle maschere tradizionali in Piazza San Giovanni (Occagno)Ore14.30: sfilata lungo le vie del paese, fino alla frazione Auvrascio e ritornoOre 16: fuga del CarlisepOre 21: veglione con la Fughéta al CarpigoOre 23.30: processione col Zep e rogo a mezzanotte in Piazza San GiovanniPer informazioni sul carnevale e aggiornamenti sul programma consultate il sito ufficiale Scopri tutti i Carnevali della Lombardia