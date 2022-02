Il Carnevale del Veneto a Casale di Scodosia

La sfilata dei carri

Il piccolo comune di, in provincia di Padova, trascina una regione intera, ed è proprio per questo che il suo tripudio di coriandoli e cortei ha acquisito la denominazione di(organizzato dall’omonima associazione basata su un’esclusiva opera di volontariato).Il carnevale qui è nato come spunto di aggregazione popolare negli anni ’20 ed è tuttora ben conservato nella memoria collettiva che ben ricorda la vecchia usanza dei sette carri tirati da animali e individui travestiti ma con la faccia scoperta per guardare in faccia i concittadini in estasi.Oggi il Carnevale a Scodosia, giunto nelalla 74° edizione, pur rimanendo un unicum tra i carnevali veneti, ha aderito alle esigenze della modernità, arricchendosi di nuovi. Quest'anno, tuttavia, deve fare i conti con la pandemia, ma anche se in forma ridotta torna ad animare le strade del paese.Sempre in auge la sfilata dei pittoreschi: i corsi mascherati sono previsti nelle giornate di, mentreè in programma ilcon spettacoli, premi, bancarelle e luna park (no sfilata).In tutte le giornate si entra con mascherina e Green Pass rfafforzato (controlli a campione).Il comune, appena 5.000 residenti, ha assorbito parte del blasone della vicinafacendosi amare per l’ilarità profusa da numerose personalità dello spettacolo e della tv, ospitate per intrattenere il pubblico nella settimana più variopinta di un’annata placida: qui sono accorsi veri e propri vip comeche, microfono in mano, hanno animato serate indimenticabili.Segnaliamo infine che è prevista anche un'del Carnevale di Casale di Scodasia, in agenda il fine settimana delCasale di Scodosia (Padova).27 febbraio, 1 e 6 marzo, poi 10-11-12 giugno 2022.i corsi mascherati si svolgono alle ore 15.Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata.domenica 27 febbraio ingresso 3 euro / ridotto 2 euro / bambini gratis;martedì 1 marzo ingresso gratuito;domenica 6 marzo ingresso 3 euro / ridotto 2 euro / bambini gratis.Casale di Scodosia si trova a 50 km a sud di Padova ed è raggiungibile in auto con l’Autostrada A13, dalla quale bisogna uscire a Monselice per imboccare la SS10 fino a Montagnana, inizio della provinciale; il treno arriva alla stazione di Montagnana, per cui da qui è necessario proseguire in autobus fino a destinazione.proprio in centro, nei pressi di Piazza Aldo Moro, si possono parcheggiare in tutta sicurezza autovetture e camper; altri parcheggi sono ubicati a Urbana presso il Monastero di San Salvaro e a Montagnana.