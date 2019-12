I mercatini di Natale a Caltanissetta

Natale a Caltanissetta

i mercatini di Natale quest'anno prendono le sembianze del, che si svolge in cittàè il nome della manifestazione giunta alla terza edizione, che riempie il clima natalizio di accoglienza e convivialità.Come da tradizione invernale oramai esportata in tante località della Sicilia, anche qui bancarelle e stand natalizi saranno allestiti in occasione dell'evento. Non tutti sanno, però, cheè in realtà una delle patrie indiscusse del torrone a livello nazionale.Turruni prevede tre giorni di degustazioni, appuntamenti gastronomici, musica e animazione nel centro storico nisseno. Sui banchi ci saranno torroni siciliani, calabresi, lombardi, irpini e ovviamente molti dolci tipici del periodo natalizio.Oltre ai classici manufatti artigianali e alle imperdibili delizie gastronomiche, i partecipanti potranno assistere anche a spettacoli e ad altri appuntamenti di contorno, il cui programma deve ancora essere presentato.Per tutti i residenti, ma anche per i turisti in visita nella città isolana, si tratta di un'occasione da non perdere per andare alla scoperta die i dolci succulenti della tradizione siciliana.Il weekend in città è un'opportunità per ammirare le bellezze del luogo, dal Duomo di Santa Maria la Nova alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli, passando per l'Abbazia di Santo Spirito, senza dimenticare i ruderi della Fortezza di Pietrarossa e il Palazzo Testasecca.Il Natale di Caltanissetta è impreziosito anche dalle mostre di presepi, e in particolare dalnel quartiere Angeli, in calendario il 24-26-28-29 dicembre 2019 e 5-6 gennaio 2020.Infine, dal 6 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 in via Salvatore Averna, nella zona industriale, è allestita la"Il Centesimo On Ice".Turruni, il Festival del Torronecentro storico di Caltanissetta (Sicilia).dal 27 al 29 dicembre 2019.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata e sulla pagina Facebook della Pro Loco di Caltanissetta : per giungere in auto è possibile percorrere la SS115 provenendo dao da Gela, l'Autostrada A18 e poi la SS115 provenendo dae la SS114 provenendo daIn treno, si possono sfruttare i collegamenti con Agrigento, Gela e, mentre l'aeroporto più vicino è quello di Catania Fontanarossa.