I mercatini di Natale a Liegi

Informazioni utili

Calendario delle aperture

Novembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

In programma per un mese esatto, i Liegi animeranno la città belga, e in particolare, fino al 30 dicembre 2018.Il giorno previsto per l'inaugurazione del Village de Noël è infatti: da quel momento, tornerà ufficialmente l'appuntamento con il più antico tra i mercatini natalizi del Belgio Davvero prolungato l'orario di apertura: dalla domenica al mercoledì gli stand saranno allestiti dalle 11 e dalle 22, mentre nelle serate di giovedì, venerdì e sabato l'orario sarà prolungato fino a mezzanotte.Sarà possibile dedicarsi alloe mettersi in cerca di qualche idea regalo suggestiva anche sotto le luci che illumineranno la piazza dopo cena. Tra prodotti tipici e animazioni, saranno molte le attività in programma.Ad accompagnare il più grande mercatino di Natale del Belgio ci saranno anche una pista per il pattinaggio su ghiaccio e una. Quello che verrà realizzato sarà un villaggio vero e proprio con chalet a tema.In tutto saranno circa 200 gli espositori coinvolti , che nell'arco delle cinque settimane metteranno a disposizione articoli di vario genere, ma anche delizie gastronomiche e molti altri prodotti della tradizione locale.Il presepe delle marionette e la collezione di palline di Natale attireranno l'attenzione dei bambini: da non perdere le palline che rappresentano i Chin-Chins della Ducasse de Mons, Saint-Nicolas con il suo asino e l'Arlecchino di Binche.Mercatini di Natale a Liegi - Village de Noëla Place St Lambert e Place du Marché, Liegi (Belgio).da venerdì 30 novembre a domenica 30 dicembre 2018.tutti i giorni dalle 11 alle 20 (max. fino alle 24 il giovedì-venerdì-sabato e max. fino alle 22 dalla domenica al mercoledì).Il 24 dicembre dalle 11 alle 18 e il 25 dicembre dalle13 alle 20 (max. fino alle 22).La Piste de Luge (pista per lo slittino) aperta dalle 11 alle 22 (mezzanotte nel weekend). Ingresso 5 euro.l'ingresso al mercatino è libero.tutte le informazioni sul sito ufficiale per giungere a Liegi in auto è necessario prendere l'autostrada E25, che collega la città con il Lussemburgo e la Francia a sud e con i Paesi Bassi a nord.Provenendo dalla Germania , invece, è necessario percorrere la E40.Preferendo il treno, la stazione ferroviaria di riferimento è la Liegi - Guillemins, collegata con Bruxelles