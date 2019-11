I mercatini di Natale a Finale Ligure

Il Villaggio di Natale di Giuele

Calendario delle aperture

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

di Finale Ligure rappresentano un appuntamento da non perdere per grandi e piccini: nel verde della vallata suggestiva e affascinante di, ci si può immergere metaforicamente in un clima natalizio straordinario, accogliente e mite.L'iniziativa è organizzata privatamente da un residence-hotel, il Villaggio di Giuele, e presenta un calendario di eventi davvero ricco: a partire, ospiterà i mercatini e il Villaggio di Natale, che sarà aperto tutti i fine settimana fino al 15 dicembre, e successivamente, dal 21 dicembre in poi, tutti i giorni.Ila Finale Ligure aspetta tantissimi visitatori con le sue attrazioni, le scenografie e gli spettacoli. All'interno di questo scenario, sarà proposta l'antica e imperdibile, l'occasione ideale per rilassarsi con un po' di shopping osservando le bancarelle e i prodotti in esposizione negli stand degli artigiani locali. Gli chalet in legno tipici dell'evento trasmettono una sensazione di calore e invogliano ad assaporare le più squisite prelibatezze liguri.A fare da contorno ai mercatini di Natale ci saranno tante attrazioni, alcune ormai consolidate come il Villaggio degli Elfi, la Casa di Babbo Natale e la tenda da circo con lo spettacolo "La magia del tempo", ma anche molte novità come la città in miniatura nel grande Igloo, la slitta di Babbo Natale, le Storie di Magia, il Museo delle Renne, la pista con i Pattini a Rotelle e i tanti altri giochi del Magic Park.via Calvisio 37, Finale Ligure (Savona).dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 secondo il seguente calendario:dal 23 novembre al 15 dicembre aperto solo il sabato e la domenica;dal 21 dicembre al 6 gennaio aperto tutti i giorni.dalle 11 alle 19.ingresso gratuito al villaggio e ai mercatini. Le singole attrazioni sono a pagamento tramite l'utilizzo di appositi gettoni da acquistare in loco oppure online.maggiori informazioni sul sito ufficiale i mercatini di Natale si trovano a nord di Finale Ligure, in frazione Calvisio. Chi percorre l'Autostrada dei Fiori può uscire a Spotorno (se si arriva da est) oppure a Finale Ligure se si arriva da ovest.