La Torta dei Fieschi a Lavagna

, nel cuore del Tigullio, ildi ogni anno dal 1949 si svolge la, una delle feste storiche più importanti d’Italia, già felice rappresentante del nostro paese al Colombus Day didel 1992.Quest'anno torna il grande appuntamento, una vera e propria, organizzata dal Comune e dal Gruppo dei Sestieri di Lavagna, che ricrea le fastose nozze tra Opizzo Fiesco, Conte di Lavagna, e la nobildonna senese Bianca dei Bianchi avvenute nel 1230.Storia o verità? Chi può dirlo. Se si scava nell'Archivio di Stato die tra i documenti notarili della metà del Duecento un certo Opizzo si ritrova, ma non la sua sposa Bianca…poco importa, però, perché quel che è certo è il successo di una manifestazione davvero unica e quellache la tradizione vuole donata dagli sposi alla popolazione di Lavagna.Il dolce da 650 kg quest'anno per la prima volta non sarà confezionato dai maestri pasticcieri di Lavagna, ma sarà preparato a Genova e poi trasportato sul posto.In ogni caso, la sera della festa ha inizio alle 21 con unche parte da Piazza Marconi, segue l'uscita della Contessa dalla chiesa e arriva fino ai piedi dellaA sfilare senza sosta per le strade di Lavagna i nobili e le rappresentanze del feudo con le bandiere e i colori dei sei Sestieri, antiche suddivisioni della città.All’arrivo del corteo in Piazza Vittorio Veneto, dopo la lettura del proclama delle nozze dell’Araldo, la contessa taglia simbolicamente la torta gigante dando il via a un simpatico gioco di abbinamenti che oggi può far certo sorridere ma che negli anni – così ci piace pensare – può aver fatto incontrare e innamorare perfetti sconosciuti.Per poter mangiare la torta, ogni partecipante al gioco deve, azzurri per gli uomini e rosa per le donne, con un nome di fantasia scritto sopra e deve poi cercare il ragazzo o la ragazza che possiede un biglietto identico al suo, ma di colore diverso…alabarda, castello, damigella, ghironda, gonfalone…questi i nomi da cercare e la relativa. E solo così, i due “novelli innamorati” potranno ritirare le due fette dello squisito dolce lavagnese.Il gioco e tutta la rievocazione storica si svolgono in un'affascinante scenografia tra danze, giochi d'arme e di bandiera, gare d’abilità con l’arco, musiche medievali eseguite dal vivo e il rullìo dei tamburi.Da non dimenticare infine l'che si svolge la sera precedente, il, sul sagrato della duecentescaa San Salvatore di Cogorno e celebra l'addio al celibato del conte Opizzo. Sempre ilsi svolge l'annuncio delle nozze di Opizzo e Bianca con l'Araldo dei Sestieri che sfila per le vie di Lavagna.Torta dei FieschiLavagna (Genova).13-14 agosto 2022.- 13 agosto ore 21: Addio do Fantin. Annuncio delle nozze di Bianca e Opizzo.- 14 agosto ore 21: corteo e distribuzione della Torta dei Fieschi.Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.ingresso gratuito.rievocazione storica.Lavagna si trova circa 40 km a est di Genova. Il torrente Entella la separa da Chiavari. Chi si muove in auto può sfruttare il casello di Lavagna sull'autostrada A12, mentre per chi viaggia in treno c'è la stazione di Lavagna lungo la linea Genova-La Spezia.Cortesia foto: www.tortadeifieschi.it