La Sagra degli Strozzapreti a Sticciano Scalo

Torna anche quest'anno l’attesissimapressofrazione del comune di. L'evento giunge nel 2018 alla 24° edizione, come sempre all’insegna delle buone tradizioni culinarie.Siamo in Toscana , precisamente nel cuore della, una terra di eccellenze italiane, ricca di profumi e sapori tutti da scoprire, dove, a preparare i famosinon saranno chef stellati o protagonisti di cooking show televisivi, bensì le signore del posto: le mamme e le nonne roccastradine, le quali, su base volontaria, dedicheranno in totale ben sei giorni a preparare per cittadini e turisti questo, e non solo, perché ad essere protagonista dell’evento sarà soprattutto la Maremma, con i suoiNon mancheranno piatti di pesce, dal momento che il mare è a soli venti minuti di distanza, ma non mancherà nemmeno la carne, in particolar modo la cacciagione. Il tutto, chiaramente, abbinato ai, tra i quali spiccano il celebretutti rigorosamente DOC.Nella suggestiva location nel bosco di sughere di Sticciano Scalo, nella nuova area polivalente, si celebrerà dunque questa splendida terra, in una sei giorni all’insegna del, dellaCome l’amministrazione comunale di Roccastrada ha tenuto a sottolineare, la Sagra degli Strozzapreti si distinguerà anche quest’anno, per esserein tutto e per tutto, grazie all’utilizzo dianche per piatti e stoviglie.Presso il centro polivalente di Sticciano Scalo saranno inoltre disponibili tutti i comfort possibili, per rendere le serate il più piacevole possibile agli ospiti. Dalnel verde per i bambini alladalal palco per lee la; senza dimenticare la comodità. A disposizione dei partecipanti ci sarà infatti un pratico e, per godersi la festa davvero senza pensieri.Sagra degli StrozzapretiSticciano Scalo, fraz. di Roccastrada (Grosseto).6-7-8 e 13-14-15 luglio 2018.il ristorante apre alle 19:30. Alle 21:00 concerti e spettacoli musicali.Maggiori informazioni sul sito della Pro Loco ingresso gratuito.sagra gastronomica.per raggiungere Sticciano Scalo da nord, percorrere l'autostrada del Sole A1, uscire a Firenze Certosa, continuare sulla superstrada Firenze-Siena in direzione Siena, proseguire sulla SS 223 in direzione Grosseto, prendere la SP21 in direzione di Roccastrada - Civitella Marittina – Follonica e svoltare sulla SS 73 per Roccastrada. Una volta giunti qui, prendere la SP157 in direzione Via dei Mille e poi Via Nuova.Provenendo da sud, prendere invece l'autostrada A12 in direzione di Civitavecchia, continuare sulla SS 1 Aurelia in direzione di Grosseto, uscire a Braccagni e proseguire sulla SP 152 in direzione di Braccagni - Montepescali – Roccastrada e svoltare sulla SS 73 per Roccastrada. Una volta giunti qui, prendere la SP157 in direzione Via dei Mille e poi Via Nuova.