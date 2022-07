Tones on the Stones, nel Verbano musica e concerti tra le rocce

A rendere davvero speciale questa rassegna è la cornice unica e spettacolare che la ospita: siamo in località Oira (frazione di Crevoladossola, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte), negli scenari dell'ex sito industriale di Cava Roncino per il festival Tones Teatro Natura (evoluzione del precedente Tones on the Stones), in programma dal 15 luglio al 4 settembre 2022.



Tones Teatro Natura è un progetto che attraverso un percorso di riqualifica ambientale trasforma l’ex Cava di Gneiss in un teatro permanente immerso nella natura tra boschi, vigneti terrazzati e antichi borghi in pietra.

Nel Verbano il paesaggio evidenzia quanto la storia del territorio sia legata all’estrazione e alla lavorazione della pietra, ben visibile nella circostante architettura rurale: un patrimonio storico, economico e culturale che Tones on the Stones ha cercato di raccontare e valorizzare fin dal 2007.



La natura di questi luoghi è fonte di ispirazione creativa e dà vita a spettacoli che uniscono musica, teatro e danza alla forma, alla materia, al colore e al disegno. La pietra è parte integrante della creazione artistica, una componente imprescindibile e non replicabile in altri spazi, tra profili e linee mutevoli, aperture aspre e talvolta addomesticate dall’uomo, in uno scambio continuo e affascinante dove l’elemento scenografico che l’imponente squarcio nella montagna regala allo spettacolo è impressionante e trasforma la cava in un grandioso palcoscenico.

Programma di Tones Teatro Natura

Informazioni utili per partecipare al festival

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Tones Teatro Natura Grand Opening – Inizio alle 21:30LEGEND IICM Orchestra Rhythms & Drums, diretta da Andrea Pollione.Tones Teatro Natura – Inizio ore 21.30THE WITCHES SEEDUna produzione esclusiva Tones on The Stones - PRIMA MONDIALEMusiche di Stewart CopelandLibretto di Jonathan MoorePartner creativo Chrissie HyndeRegia di Manfred SchweigkoflerVideo scenografie di Edvige FainiDirettore d’orchestra Eimear Noone.Con Irene Grandi nel ruolo di protagonista, al debutto nel teatro musicale contemporaneo.Prima dello spettacolo, alle ore 20:30Streghe, femmine dannate, maledette amanti del demonio.Torna, la rassegna giunta alla IX edizione, che propone arte audiovisiva e musica elettronica. Durante il giorno si esplora il territorio proponendo attività e performance per valorizzare alcuni dei luoghi naturalistici più belli delle Valli dell’Ossola, mentre di sera nel Teatro Natura Nextones propone alcuni degli show audio e video più interessanti del panorama internazionale.Pratiche di consapevolezza nella natura a cura di Gabriele Vacis e dell’Istituto di pratiche teatrali per la cura della persona.Il campus si svolge alla Casa Alpina di Malesco e ha un costo di 480 euro comprensivo di corso, percorsi, vitto e alloggio.Giunto alla seconda edizione, il festival promuove la cultura della montagna e si interroga sul rapporto tra uomo e natura. In programma troviamo musica, sport, attività all’aria aperta, workshop e incontri con i protagonisti della montagna.Tra gli ospiti ci saranno il meteorologo Luca Mercalli, il filosofo Emanuele Coccia, gli alpinisti Tamara Lunger, Nives Meroi, Luca Schiera, l’arrampicatrice Federica Mingolla, il ricercatore Giorgio Vacchiano e l’esploratore Franco Michieli, gli artisti Matteo Nasini e Nicola Ratti, Office for Humane Theatre, la musica di Buka e Amaro e Rovina, il progetto Fermento-Cibo di Montagna legato ai prodotti locali.Tones Teatro NaturaOira di Crevoladossola e altre location della Val d'Ossola (provincia del Verbano-Cusio-Ossola).dal 15 luglio al 4 settembre 2022.festival artistico.vari prezzi a seconda degli spettacoli.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.il Tones Teatro Natura è in via Valle Formazza a Oira, coordinate satellitari: 46.177417, 8.321972Superstrada del Sempione, direzione Crodo, uscita Oira. Il parcheggio si trova a pochi passi dalla cava, davanti allo stabile del Caseificio Ossolano a Oira.Dall'uscita Oira prendere la strada parallela al Caseificio Ossolano.