Il Palio della Rana di Fermignano

Nel weekendl’appuntamento è a, piccolo borgo in provincia di Pesaro-Urbino, per la 58° edizione dell’incredibile. Mercatini artigianali, rievocazioni storiche e soprattutto una gara davvero sui generis: quella di, un divertente appuntamento che si svolge ogni anno durante la domenica successiva alla Pasqua.si sfidano nello storico torneo le sette contrade di Fermignano. Ogni contrada sceglie un cavaliere il quale dovrà guidare sulla propria carriola la rana della contrada sino alla fine del percorso (cortesia foto: sito Pro Loco di Fermignano). La rana deve essere servita e riverita come una bella signora e,sono sul posto per verificare lo stato di salute delle rane. Il percorso, lungo, va affrontato secondo le rigide regole del palio: vietato è ostacolare in ogni modo i concorrenti avversari o nuocere in qualche modo alle rane. In prossimità dell’arrivo il cavaliere deve tornare nella corsia a lui assegnata alla partenza e tagliare il traguardo spingendo la carriola con la rana ancora a bordo. Importante: la rana deve essere "in posizione da salto", e quindi non supina con la pancia all'insù.Tutte le rane al termine della sfida vengono liberate in un apposito spazio pensato per loro.Oggi riconosciuto dalla Federazione Italiana Giochi Storici e dalla Federazione Rievocazioni Storiche,Si narra infatti che nel 1604concesse l’indipendenza aldove, per festeggiare, i cittadini organizzarono banchetti e giochi, tra i quali la corsa delle rane. La gara venne poi riportata in vita negli anni Sessanta e anno dopo anno è riproposta quale momento di svago e di divertimento.Quest'anno la manifestazione entra nel vivo venerdì 5 aprile 2024, quando è messo in scena l’, con bombarde e armigeri ispirati alla storia di Fermignano. La serata si conclude con laovvero Ultimo rogo nel Ducato di Urbino, triste ricordo di un’epoca di atroci empietà compiute in nome della Chiesa.Il sabato è la giornata dedicata aie alle dimostrazioni di antichi mestieri, giochi d’armi e sbandieratori, oltre a una serie di suggestive rappresentazioni storiche quali l’accoglienza del Duca con giullari e giochi d'armi.Torneo Storico Palio della Rana: Fermignano (provincia di Pesaro-Urbino).: dal 5 al 7 aprile 2024.: maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della Pro Loco.Fermignano dista solo 9 km da Urbino sulla SS73bis.Con la stessa strada è possibile arrivare anche dal casello autostradale di Fano, sulla A14.In paese è disponibile anche un parco camper gratuito.