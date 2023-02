La Festa del Falò a Rocca San Casciano

Il programma

Informazioni, date, orari e prezzi della Festa del Falò

Calendario delle aperture

Aprile 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Torna lae per l'occasione centinaia di volontari si impegneranno, sulle rive del fiume Montone, a preparare i pagliai di enormi dimensioni chesaranno accesi per la festa. È un appuntamento che si preannuncia divertente ed emozionante per il capoluogo della cosiddetta Romagna-Toscana. Già qualche giorno prima (quest'anno) c'è la possibilità di visitare gratuitamente la zona dei falò lungo le rive del fiume per assistere alla costruzione dei pagliai.Lae deiviene effettuata nelle campagne circostanti Rocca San Casciano: i due pagliai sono costruiti in massima parte con le ginestre che - come vuole la tradizione - passano di mano in mano tra i tanti volontari che prendonoe parte all'iniziativa. C'è però una diffrenza sostanziale: le "" e cioè le strutture che auto-reggono i pagliai sono fatte inper il, mentre in legno diper ilEsistono due tipologie di pagliai: quello, e quelloIl programma definitivo è ancora in fase di preparazione. Tra le prime anticipazioni, sappiamo che si cominciacon. Mentre in riva al fiume si può assistere alla preparazione dei pagliai, in piazza e lungo le vie del paese diverse manifestazioni allieteranno la giornata: mostre fotografiche, musica e spettacoli, musei aperti, mercatini dei rioni e gastronomia locale.Il clou della manifestazione è il weekend del: ilsi mangia agli stand gastronomici che offrono sia a pranzo che a cena delizie locali, mentre alla sera si entra nel vivo della festa con la preparazione dei pagliai e delle torce e gli spettacoli delle tifoserie.La benedizione delle torce è prevista presso la chiesa di Santa Maria delle Lacrime, da dove, alle sera, vengono ritirate le stesse torce per essere trasportate nel greto del fiume, dove serviranno per appiccare il fuoco: a seconda di come è stato costruito il pagliaio e di come l'aria può circolare al suo interno, il falò può risultare più o meno vigoroso. Alla fine saràè ancora festa: per pranzo si aprono gli stand gastronomici e nel pomeriggio tocca alle sfilate del Rione Mercato e del Rione Borgo.Per chi non conoscesse il, questa è un'occasione ghiotta per scoprire i dolci paesaggi collinari, assaggiare la cucina tipica, e godere della proverbialeRocca San Casciano (provincia di Forlì-Cesena).15-16 aprile 2023.ingresso a pagamento. Non sono ancora stati comunicati i prezzi dell'edizione 2023.I biglietti vengono venduti esclusivamente la sera della festa direttamente alle casse. Non c'è prevendita.maggiori informazioni sul sito ufficiale Rocca San Casciano è raggiungibile in auto da Forlì percorrendo per 28 km la SS67 in direzione Firenze.