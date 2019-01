Il Carnevale di Ceggia

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Ceggia

Anche se il comune di Ceggia non è molto conosciuto per le sue attrazioni turistiche, vanta un carnevale che risale al 1950, il ché lo rende uno degli storici Carnevali del Veneto.L’unica maschera del, ma la vera anima della manifestazione sono i gruppi dei carri allegorici, che animano ogni edizione con le loro creazioni.Anche quest'anno sono tre le sfilate in programma, rispettivamente domenica 24 febbraio 2019 (la "Notturna", alle ore 18:30), poi a seguire il pomeriggio di domenica 3 marzo e di martedì grasso 5 marzo alle ore 14:30.Carnevale dei RagazziCeggia (Venezia).doemncia 24 febbraio, domenica 3 marzo e martedì 5 marzo 2019.il 66° Carnevale di Ceggia prevede diverse sfilate ed eventi collaterali.In particolare segnaliamo:prima sfilata (notturna) domenica 24 febbraio alle 18:30;seconda sfilata (diurna) domenica 3 marzo ore 14:30;terza sfilata (diurna) martedì 5 marzo ore 14:30.Per maggiori informazioni consultate il sito ufficiale o la pagina Facebook dedicata.: Ceggia si raggiunge con l'Autostrada A4 uscendo a Cessalto e percorrendo per alcuni km la provinciale SP53 in direzione sud.