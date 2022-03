Tipicità a Fermo: la fiera dei prodotti tipici marchigiani

Informazioni utili, date e orari di Tipicità

Torna, la fiera dedicata ai prodotti tipici della regione Marche che si svolge nella città ditroviamo una nuova edizione del festival che propone le eccellenze gastronomiche regionali, pensata con un nuovo format al passo con i tempi.Spazio quindi alla fiera in presenza, ma anche alle interazioni digitali per rimanere connessi tutto l'anno con “Tipicità Endless Experience”.Ricorre il 30° anniversario dalla prima edizione e per l'occasione si cambia formula: contenuti, personaggi, cibo, itinerari e mete si scoprono tra giornate professionali specializzate e un weekend destinato a curiosi e golosi, gourmet, food trotter e italian enthusiast.L'idea è valorizzare il locale marivolgendosi a un pubblico globale, far conoscere al mondo le eccellenze marchigiane e italiane mettendo al centro dell’attenzione il cibo e le specialità gastronomiche, ma anche le bellezze e le attrazioni del territorio, icone del fashion e del “saper fare”.La nuovaparla di biodiversità e biologico, cucina e lievitati d’autore, vini da vitigni autoctoni, specialità rare di territori vicini e lontani, proposte immersive nei luoghi e manifattura d’alta gamma.TipicitàFermo Forum, via G.Agnelli 10/12, Fermo (Marche).dal 2 al 4 aprile 2022.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.dall'autostrada A14 uscita Porto Sant'Elpidio e poi proseguire in direzione di Fermo lungo la Strada Provinciale Lungo Tenna.