I mercatini natalizi di Fermo: il villaggio di Natale

Il Villaggio di Natale a Fermo

Calendario delle aperture

Novembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Sulla cima del, nelle Marche , sorge, città dalle origini antichissime e ricca di risorse naturali, culturali, architettoniche e gastronomiche.Dista circa 6 km dal Mar Adriatico e si innesta in un paesaggio spettacolare di colline che degradano dolcemente verso la costa.Anche per quest'anno Fermo organizza un vero e proprio, anche se cambia completamente la formula rispetto agli anni passati.Un'oasi di divertimento e magia dove grandi e piccini possono godersi l'atmosfera natalizia. Tanti addobbi, giochi, animazioni, mostre, giostre e gastronomia tipica inaderanno allegramente la cittàIl cartellone di appuntamenti è stato realizzato in collaborazione con Ambra Orfei e prevede un, allestito in Piazza del Popolo, dove ci sarà anche una ruota panoramica alta 14 metri e la pista di ghiaccio.In programma anche un cinema 10D, i tradizionali, la Casa di Babbo Natale allestita nel tunnel in viale Veneto, il Labirinto Verde di Scrooge in Piazzale Azzolino (dal 9 dicembre), passando per l’Happy New Year il 31 dicembre in Piazza del Popolo e le tante mostre realizzate per l'occasione.Tra queste, in particolare, sgenaliamo "Fermo La Città del Presepe" alle Piccole Cisterne, e "Intanto", mostra di arti visive all’ex mercato coperto di Piazzale Azzolino.sarà una fiaba, proprio come l'anno scorso; se per il 2017 si era optato per Harry Potter, nel 2018 sarà ", a cui è dedicato anche il musical rappresentato a teatro il 28 dicembre.L'8 dicembre, infine, l'appuntamento è con la tradizionalenel centro storico, tra Piazza del Popolo, via XX Settembre e via Vittorio Veneto; un trenino girerà per la città (Natale Expess) per il divertimento dei bambini, ma c'è ovviamente spazio anche per eventi, spettacoli, musicisti di strada e molto altro.Piazza del Popolo e centro storico di Fermo (Marche).dal 24 novembre 2018 al 6 gennaio 2019.: per chi arriva in auto, l'uscita dell'autostrada A14 è Porto Sant'Elpidio, si prosegue per circa 12 chilometri e si parcheggia comodamente nella struttura. Per chi arriva in treno la stazione di Civitanova Marche dista 23 km, mentre la stazione di Porto San Giorgio dista 18 km.