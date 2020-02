Il Carnevale di Ortona

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Ortona

è una località affacciata sul Mare Adriatico, un luogo conosciuto per il suo clima mite, vero e proprio fiore all'occhiello della, vanta una storia antica e la cui data di fondazione è ancora incerta sebbene da alcuni ritrovamenti si stima che fu abitata sin dall'Età del Bronzo, ma che conserva vestigia di un glorioso e recente passato, come ad esempio il grandeUna cittadina dalle anticheche si sono tramandate fino ai giorni nostri, tradizioni marinaresche che si fondono in un equilibrio perfetto con gli usi e i costumi locali e una gastronomia ricca e saporita a base di prelibatezze di pesce.Per questo non potevamo non menzionare il, una grande festa che ogni anno attrae moltissimi visitatori. Un appuntamento al quale gli abitanti di Ortona non possono mancare è la tradizionaleLe sfilate, che si svolgono il, vedranno la partecipazione di moltissimi giovani, visto che nella realizzazione dei carri verranno coinvolte anche le scolaresche.Tra coriandoli e stelle filanti, non mancheranno le occasioni di divertimento per le maschere che interverranno, così come non mancheranno le maschere della tradizione, ma anche quelle più nuove, originali, ironiche e stravaganti.Carnevale è anche l'occasione giusta per conoscere iquelli preparati alla maniera tradizionale, con le ricette tramandate di generazione in generazione e anche Ortona non poteva non avere il suo dolce tipico, la, un tarallo di pasta frolla preparata con farina di ceci e miele. Una variante molto usata a Carnevale è quella die poi cospargerle di miele e mandorle tostate.Anche se non propriamente legate al Carnevale, non potete andare a Ortona e non assaggiare le, dolci al mosto cotto, simbolo della gastronomia locale.Quella dei festeggiamenti carnevaleschi è un'occasione per conoscere più da vicino Ortona, che conserva molti punti d'interesse storico-culturale, tra cui il meraviglioso, una fortificazione a strapiombo sul mare, la cui prima costruzione risale al 1492, ma anche i numerosi palazzi nobiliari tra cui(in via Cavour), che attualmente ospita il Museo d'Arte contemporanea e laCarnevale OrtoneseOrtona (Chieti).23 e 25 febbraio 2020.il raduno dei carri è previsto per le ore 15:30 nel piazzale dello stadio comunale (via Papa Giovanni XXIII).La sfilata si muoverà attraverando le arterie principali della città (via della Libertà, Corso Vittorio Emanuele) per poi concludersi nella centralissima Piazza della Repubblica con la premiazione del carro più bello e originale.In caso di maltempo il 25 febbraio, si recupera la sfilata domenica 1 marzo.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Comune di Ortona.