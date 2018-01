Il Carnevale di Agropoli

Frascinelle, Viale Lombardia, Via Giotto, Piano delle Pere, Via Pio X ed Eredita.

La partenza della prima grandiosa sfilata è prevista a partire dalle ore 15:00 e diversi saranno i percorsi: da via Salvo D'Acquisto fino a Piazza Vittorio Veneto percorrendo via Pio IX domenica 11 febbraio, mentre martedì 13 febbraio la seconda grandiosa sfilata parte

Sono tanti, però, gli eventi in cartellone che faranno da corollario alle due sfilate.

Da segnalare sicuramente la Corrida di Agropoli - Dilettanti allo sbaraglio che mette in scena la 5°edizione. Appuntamento lunedì 12 febbraio alle 20 al Palagropoli "Di Concilio" per vedere gli artisti dilettanti sul palco, sempre all'insegna del divertimento e della gioia.

Informazioni, date e orari per partecipare al Carnevale di Agropoli

Calendario delle aperture

Siamo ad Agropoli , in pieno, affacciati sulla, in una cittadina in cui la storia sembra essersi fermata qualche secolo fa.Arroccata su una rupe dalla quale è possibile intravedere Capri in lontananza,conserva tradizioni storiche, folkloristiche e religiose che hanno origini lontane.Tra queste non si può non menzionare il, ormai giunto nel 2018 alla, che ha sempre raccolto i consensi dei partecipanti ed ogni anno diventa sempre più sentito ed importante. A differenza, infatti, di altri comuni della zona che riscontrano sempre più difficoltà a reperire i fondi, e forse anche l'entusiasmo, per organizzare il Carnevale,e propone sempre più iniziative per soddisfare la tradizione.Il conto alla rovescia è cominciato ed è tutto pronto anche quest'anno. L'può infatti fare affidamento su una squadra di volontari affiatata che con passione dedica tempo e risorse personali per collaborare all'organizzazione dell'evento.adAgropolidurerà, come da tradizione, dieci giorni fino al martedì grasso, anche se le giornate più significative saranno quelle diin cui sfileranno iche rappresenteranno allegoricamente i rioni della cittadina: Moio 2,dal Lungomare S.Marco e percorre Viale Risorgimento, Via A. De Gasperi, Via Piave, Via Duca, via S. Felice,per concludersi nuovamente in Piazza Vittorio Veneto. In entrambe le giornate, sempre dalle 15, nella piazza Vittorio Veneto si svolge lo spettacolo musicale d'attesa per l'arrivo dei carri.Agropoli (Salerno).dal 4 al 13 febbraio 2018.Domenica 4 febbraioore 10: aspettando il CarnevaleVenerdì 9 febbraioore 10: Mascherando...qua e làDomenica 11 febbraioore 10: aspettando il Carnevaleore 15: Prima Grande Sfilata dei Carri AllegoriciLunedì 12 febbraioore: 20: La CorridaMartedì 13 febbraioore 15: Seconda Grande Sfilata dei Carri Allegoriciore 20. proclamazione carro vincitore.Maggiori informazioni le potete trovare sul sito ufficiale Scopri le altre Feste di Carnevale in Campania