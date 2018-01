Il Carnevale di Foiano della Chiana

Fra i Carnevali toscani, quello disi è ritagliato – a partire dal lontano 1539 – un posto di primo piano nel panorama festaiolo regionale. Il suo essere il più antico d'Italia gli ha conferito una fama proporzionale al retaggio accumulato nei secoli, alimentando una sana ma serrata competizione fra iche vi gareggiano.I partecipanti al titolo annuale sono quattro cantieri denominatiche si danno battaglia impiegando anima e corpo nella costruzione del proprio carro allegorico, la cui bellezza, articolarità e simbologia concorrono alla vittoria dell’ambita Coppa Carnevale.Gli apparati rigorosamente realizzati in cartapesta, si basano sempre su un tema libero per non limitare fantasia e creatività delle squadre impegnate nella lavorazione, le quali operano in un unico edificio suddiviso in quattro diversi spazi autonomi capaci di celare i progetti e segretarli fino all’”apertura degli uscioni” la mattina del primo(sfilata).La gara si protrae per ben cinque domeniche – le quattro precedenti ile quella successiva – durante le quali i Cantieri possono finalmente sfoggiare orgogliosi i propri grandiosi manufatti artigianali sotto gli occhi di unaspeciale composta da un pittore, uno scultore, uno scenografo, un critico d’arte e un giornalista, incaricati alla fine della kermesse carnevalesca di stilare una personale classifica in base a cui si elabora un punteggio a sancire il vincitore.Non è solo la sfilata dei carri allegorici a catalizzare l’attenzione: essa conclusa, ecco quella delle, cui segue il “funerale di Re Giocondo”, un fantoccio gigante fatto di paglia e cencio, imbottito di petardi e con una scritta sul petto che rievoca il numero dell’edizione in procinto di terminare: nella piazza centrale, il Presidente dell’Associazione del Carnevale si prodiga nell’attenta lettura in rima del Testamento di Re Giocondo, che include tutti i principali fatti positivi e negativi svoltisi nel corso dell’anno: si tratta sostanzialmente di unalle sue malefatte, al termine del quale viene annunciato prima il vincitore fra i Cantieri e poi appiccato il rogo in cui Re Giocondo viene arso. Tale rito viene chiamato "Rificolonata" (da rificolone, cioè lanterna).