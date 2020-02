Il Carnevale di Villaputzu

La storia

Ilogni anno allieta la località tra maschere e zeppole distribuite a grandi e piccini, avendo come fulcro centrale la, dove si svolge anche la cerimonia che premia i carri allegorici più belli.Noto anche come, questo appuntamento giunge domenicaalla sua 26° edizione.Negli ultimi anni, il Carnevale viene organizzato dalla Pro Loco die prevede il raduno dei carri in Piazza Galileo Galilei, la partenza della sfilata lungo la Via Nazionale e l'arrivo, appunto, in Piazza Leonardo.Lainizia in epoca pre-romana, con i culti dionisiaci che hanno dato origine alla tradizione. Con il passare del tempo, le abitudini e i festeggiamenti sono cambiati.Sin dal XVIII secolo, per esempio, si hanno testimonianze della presenza della divinitàFino al secolo scorso, i pastori e i contadini del posto invocavano l'acqua per i campi seminati e per i cereali (keret aba su sikkau e keret aba su laore), oltre alla pelle di coniglio (sa faciola). In questo modo, si intendeva, sperando che il raccolto avesse un buon esito in attesa delle piogge.Lacaratteristica del Carnevale di Villaputzu è rappresentata da, vale a dire la pantomima dell', le cui origini devono essere fatte risalire addirittura al culto dionisiaco. Non a caso il suo rito è abbinato all'impiego dell'aratro in legno di ginepro, mentre successivamente si procede alla semina, così da propiziare il miglior raccolto possibile. Nota anche come Sa Faciola, si tratta di una donna o di un uomo il cuie che si veste con abiti femminili, tra cui un fazzoletto nero sulla testa e una gonna nera.La tradizione del Carnevale di Villaputzu impone che, ogni anno, in occasione di questa ricorrenza, decine di maschere di Sa Faciola girino per le vie del paese, in centro e non solo, portando con sé degli attrezzi agricoli antichi e scuotendo dei campanacci allo scopo di seminare il panico tra la popolazione (scherzosamente). Quindi, dispensano la buona sorte o il malocchio a seconda dell'accoglienza che ottengono nei diversi quartieri.Alcune maschere, inoltre, spargono per strada il grano, rievocando la semina, anche gettandolo direttamente addosso alle persone, recitando la formula "Saludi e trigu", che vorrebbe essere di buon auspicio.Carnevale SarrabeseVillaputzu (provincia del Sud Sardegna).8 marzo 2020.- dalle 15 raduno dei gruppi edelle maschere in Piazza G.Galilei. I carri si radunano al campo sportivo;- partenza ore 16: i carri sfilano lungo via Nazionale fino a Piazza Leonardo Da Vinci, dove si terrà l'evento disco, la premiazione e la zeppolata.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook ufficiale della Pro Loco.Foto di M.E. Vargiolu