I mercatini di Natale ad Anagni

Informazioni utili, date e orari del Natale ad Anagni

Calendario delle aperture

, in provincia di, anche quest'anno si trasforma grazie alla magia del Natale con una serie di appuntamenti organizzati dal Comune cheanimano il centro storico. Si comincia proprio venerdì 8 dicembre con la tradizionale accensione dell'albero di Natale a Piazza Cavour e l'accompagnamento di un pianoforte, per concludersi domenica 7 gennaio con il concerto della Confraternita di San'Antonio da Padova.In mezzo ci sono i, il concorso del Panpepato, la VI Edizione del Concerto di Capodanno diretto dal Maestro Antonio d'Antò, spettacoli di teatro e itineranti, attrazioni per bambini, manifestazioni di danza, l'arrivo della Befana (6 gennaio, presso il Portico Comunale) e il concorso Presepi in Erba.Ma non è tutto.In città c'è anche un secondo cartellone di eventi natalizi: è quello cheè allestito al, organizzato dall'Associazione Panta Rei. "Atmosfere di Natale al parco" propone tutti i giorni dalle ore 14:30, area food, luna park, gonfiabili per bambini, la Casa di Babbo Natale, l'ufficio postale per spedire le letterine, spettacoli, laboratori e molto altro.Natale 2023centro storico di Anagni (Frosinone).dall'8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sulla pagina Facebook del Turismo di Anagni e sulla pagina Facebook della Pro Loco.Atmosfere di Natale al ParcoParco polivalente Pantanello, Anagni.dal 7 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024.ingresso gratuito.dalle ore 14:30tutti i dettagli qui SS6 Via Casilina e SS155 per Fiuggi, oppure A1 Roma-Napoli uscendo al casello Anagni-Fiuggi Terme.In treno: ferrovia Roma-Cassino-Napoli, con fermata alla stazione Anagni-Fiuggi.