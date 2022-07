Il Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale ad Anagni

Programma

Informazioni utili per partecipare al festival del teatro

Calendario delle aperture

Agosto 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

L'appuntamento con ilsi rinnova per laad, la Città dei Papi, che per l'occasione ha l’opportunità di valorizzare in un contesto artistico il suo patrimonio architettonico: palazzi, chiese, stradine, vicoli e sagrati sono la cornice ideale di un evento abituato a indagare il delicato e seducente rapporto fra cultura e urbanesimo.splendore urbano e letteratura teatrale si incontrano in un palco a cielo aperto sul quale entusiasmanti spettacoli portano effluvi di genio ad Anagni, facendo eco in tutta la provincia di. Come sempre, il festival è un viaggio costellato di esplorazioni cittadine tra straordinarie performance interpretative offerte da personaggi di caratura internazionale e attori emergenti.Sotto la direzione artistica di, ildel Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale propone diversi spettacoli in Piazza Innocenzo III alle ore 21.Si comincia ilcon la presentazione della manifestazione e, a seguire, "Paradiso dalle tenebre alla luce" con Simone Cristicchi e l'Orchestra I Giovani Filarmonici Pontini, diretta dal Maestro Valter Sivilotti.tocca a "L'Avaro" di Moliere, con Andrea Buscemi ed Eva Robin's.va in scena "Falstaff e le allegre comari di Windsor" di William Shakespeare, con Edoardo Siravo.ecco "Shakespeare per attori anziani" di Francesca Nunzi, con Marco Simeoli, Daniele Derogatis e la stessa Francesca Nunzi., invece, è in programma "Anche i santi hanno i brufoli", di e con Giovanni Scifoni, mentreil festival si chiude con "Otello" di Giuseppe Verdi, diretto da Claudio Maria Micheli.Festival del Teatro Medievale e Rinascimentalecentro storico di Anagni (Frosinone).dal 20 al 27 agosto 2022.spettacoli alle ore 21.vedi sopra, nel testo.Maggiori informazioni e contatti sulla pagina ufficiale del Comune di Anagni, tel. 0775/725089.in auto occorre arrivare al casello autostradale di Anagni sull’Autostrada A1 Milano-Napoli.La stazione ferroviaria si trova nella cittadina lungo la linea Roma-Cassino-Napoli.Roma Fiumicino è l’aeroporto di riferimento.