I mercatini di natale a Pescara

Pescara è probabilmente la città più importante dell'Abruzzo e una delle più conosciute dell'Italia centrale.Meta di turismo balneare, Pescara si affaccia sul Mar Adriatico ma ha alle sue spalle ben, rispettivamente il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e il Parco Nazionale della Majella. Per questo è conosciuta sia per il turismo estivo ma anche per quello invernale.Una città affascinante per questo suo essere alla ricerca incessante dell'equilibrio tra mare e montagna, ricca di monumenti interessanti e musei che merita davvero una visita, a maggior ragione durante il periodo delle festività natalizie quando è animata daIl programma natalizio di Pescara è molto ricco. Si parte all'inzio di dicembre, nel weekend dell'Immacolata, e si prosegueL'8 dicembre è infatti prevista l'accensione delle luminarie nelle principali strade della città per l'evento, ormai giunto alla III edizione.si tiene tutti i giorni in Piazza Sacro Cuore e nel percorso che conduce dalla stazione centrale a Piazza della Repubblica, ma in generale tutto il centro sarà animato dagli appuntamenti del Pescara Christmas Festival.In Piazza della Rinascita sorge la pista per il pattinaggio sul ghiaccio dalla forma a cuore, ma accanto ci sarà anche la, dove i più piccoli potranno consegnare la letterina e scattare una foto fino al 6 gennaio.La musica si potrà vivere con l'On The Road Christmas, il coro gospel che si esibità il 9, 15, 16, 22, 23 e 26 dicembre 2018 e il 6 gennaio 2019.Per i fashion addicted non mancherà anche la possibilità di partecipare ad eventi modaioli: al mercato coperto di piazza Muzii, l'8 dicembre si terrà il. Vista la presenza di bar e locali, la zona è inoltre ideale per il divertimento fino a tardi.In occasione della festa disi terrà il classico concerto in Piazza Salotto, anche se non è ancora stato annunciato il nome dell'ospite.Sono comunque davvero molti gli appuntamenti in programma, che spaziano dai presepi agli spettacoli teatrali, passando per le rievocazioni storiche e le sfilate.Per ilcompleto degli eventi rimandiamo alla pagina del Comune, di cui trovate il link qui sotto.

Dove: Pescara (Abruzzo).

Date: dall'8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.

Programma: maggiori informazioni, appuntamenti e dettagli sulla pagina ufficiale del Comune o sulla pagina Facebook dedicata.



Scopri tutti i mercatini di Natale in Abruzzo.

