I mercatini di Natale a Aquileia

I mercatini di Natale di Aquileia

Calendario delle aperture

è un piccolo comune della provincia di Udine Vanta origini antichissime, essendo stata fondata come colonia romana nel 181 a.C.Fu sede di un patriarcato durato fino al 1751 e centro importantissimo per il Cristianesimo nel Medioevo.Un'immensa area archeologica, ricca di storia, arte e cultura: questo è Aquileia tanto da aver meritato nel 1998 l'entrata nella Lista mondiale delgrazie alla sua storia antichissima che risale all'Antico Impero Romano e grazie alla presenza dell'imponente complesso delladi Aquileia tale che la fa conoscere, in tutto il mondo, anche con il nome di Città dei Patriarchi.Storia, arte, cultura, montagna, enogastronomia, paesaggio: tutto questo è Aquileia dove si svolgono deie innovativi al tempo stesso. L'appuntamento di apertura è previsto per il giornocon il mercatino giunto già allaIl mercatino sarà allestito lungo le vie del centro storico e sarà occasione per conoscere moltissimi espositori che offrono le loro piccole e preziose opere d'arte in legno, ceramica, terracotta, ma anche tessili tradizionali, biancheria per la casa a tema natalizio e tantissima gastronomia tipica che racconta la, con una particolare attenzione a prodotti locali come miele, insaccati, formaggi e olio.I mercatini di Natale saranno l'occasione per conoscere le tecniche artigianali locali che si sono mantenute nel tempo fino a ora e per conoscere le tradizioni, gli usi, i costumi che parlano della storia di montagna del Friuli.Non mancherà l'intrattenimento per grandi e piccini con divertentissimi artisti di strada, truccabimbi, musica itinerante e molto altro ancora, concentrati soprattutto in Piazza Capitolo, dove sarà illuminato anche l'centro storico di Aquileia (Udine).8 dicembre 2018.dalle 8 alle 20.tutte le informazioni sulla pagina della Pro Loco o sulla pagina Facebook dedicata.intreno si raggiunge Aquileia fermandosi alla stazione ferroviaria di Cervignano del Friuli, dove c'è un collegamento di pullman da tutti i treni in arrivo.In autostrada con la A4 uscendo al casello di Palmanova (a circa 15 km), oppure in bicicletta lungo la ciclabile Alpe-Adria.