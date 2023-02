Il funerale del Carnevale morto a Montorio al Vomano

La storia

Tra le tradizioni carnevalesche che rallegrano e impreziosiscono la nostra penisola, quella del(provincia di) è senza dubbio tra le più curiose, in quanto festeggia letteralmente la morte del Carnevale. Si tratta di un'usanza che, con tutta probabilità, deriva dalla commedia dell'arte e che prevede la reale messa in scena delstesso. L'appuntamento quest'anno è per, quando tra le strade disi palesa un corteo fintamente triste, ma in realtà, che accompagna il feretro insieme con la banda musicale locale.La storia delè piuttosto recente, nel senso che risale al secolo scorso. Pare, in particolare, che la tradizione di festeggiare il cosiddettonella cittadina abruzzese abbia preso il via solo alla fine degli anni Venti del Novecento.Ma perché fu presa la decisione di celebrare la morte del Carnevale? Sembra che tutto sia nato dall'iniziativa di alcuni ragazzi del posto che mal tolleravano il regime dell'epoca: non a caso, per quasi due decenni il Carnevale locale fu osteggiato dalle autorità locali, fino ai primi anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale.In generale non ci sono maschere tradizionali a Montorio al Vomano, al di là dell'abbigliamento funebre che caratterizza tutti i partecipanti.Il, cioè il primo giorno della Quaresima, viene simulato e messo in scena il funerale del Carnevale che è appena trascorso: i cittadini montoriesi si radunano e, con spirito di beffa, danno il la a un canovaccio satirico, vestiti a lutto. Si crea, quindi, una parodia vera e propria di un rito funebre, ma ovviamente con spirito goliardico e non triste, che comincia con lae la veglia al Chiostro Zoccolanti.Il corteo funebre, in seguito, si snoda e si distribuisce lungo le vie del centro storico, seguendo la bara in cui si trova il Carnevale, per arrivare in, dove si svolgono le esequie solenni.A quel punto i partecipanti inscenano uno spettacolo satirico con scenette che vengono improvvisate a partire da un abbozzo di scaletta, e che riguardano gli avvenimenti accaduti a Montorio nei mesi precedenti.Il Carnevale morto è impersonato non da un attore professionista, ma da un, e il suo passaggio è accompagnato dallache suona brani allegri e marce funebri alternandole in modo pungente.Carnevale Montoriese - Carnevale mortoMontorio al Vomano (Teramo).19 e 22 febbraio 2023.ingresso gratuito.Domenica 19 marzo 2023ore 14:30 Carnevale dei Bambini presso Dancing La Potenza in via Settembrini.Mercoledi 22 febbraio 2023 - Carnevale MortoOre 20 veglia al Chiostro Zoccolanti.Esequie solenni in Piazza Orsini.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.