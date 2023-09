I mercatini di Natale a Sion, nel Canton Vallese

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

Calendario delle aperture

Dicembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Tornano anche quest'anno ai tradizionali, in programmanel cuore della cittadina svizzera, animata per l'occasione da numerose iniziative collegate ai mercatini.Non si può fare a meno di notare il clima festoso e accogliente di questa località, dove le luci e le decorazioni animano anche le strade meno frequentate e contribuiscono a creare un’attesa calorosa del prossimo Natale, anche grazie al fascino deiIl mercatino vero e proprio viene allestito in, ovvero nel cuore storico di Sion. Gli artigiani che partecipano all’evento sono circa 80 con le loro sculture, ceramiche, candele e prodotti in raffinato vetro soffiato per rendere la casa più bella in occasione delle festività natalizie.Sulle bancarelle si possono trovare, corone di buon auspicio da appendere fuori dalla porta, ma anche decorazioni per l’albero e mille altri prodotti d’artigianato realizzati con cura, passione e dedizione. Immancabili glidi gran pregio da regalare a parenti e amici come ricordo.Gli eventi più attesi dai turisti e dai residenti sono, ile la tenda all’interno della quale abili artigiani si alternano per mostrare dal vivo la creazione dei loro manufatti, senza dimenticare gli appuntamenti e le animazioni per i bambini.In un mercatino dell'Avvento svizzero che si rispetti, però, non possono mancare le bancarelle per assaggiare dell’ottimo: come è noto, lavanta una lunga tradizione di arte cioccolatiera e anche durante questa manifestazione annuale organizzata a Sion, gli abilipropongono praline di tutti i tipi, tavolette, dolci e altre leccornie tutte rigorosamente a base di cioccolato di produzione artigianale.Mercatini di Natale - Marché de Noël de SionEspace des Remparts e Place du Midi, Sion (Svizzera).dall'8 al 23 dicembre 2023.da lunedì a giovedì ore 14-19;venerdì ore 14-21 (8 dicembre ore 11-21);sabato ore 11-21;domenica ore 11-19.Ogni sera la gastronomia è aperta un'ora in più rispetto alle altre bancarelle.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale raggiungere i mercatini di Natale organizzati nella città di Sion è abbastanza semplice. Chi arriva da Milano deve prendere l’autostrada A8 e raggiungere la E62. Dopo aver imboccato la A26 uscire a Gravellona Toce/Del Sempione per oltrepassare il confine con la Svizzera. Da lì si prosegue sulla A9 e si segue la cartellonistica stradale per Lausanne/Sion. Chi opta per l’aereo deve fare rotta sull’aeroporto di Zurigo che dista circa 280 km.