I mercatini di Natale a Saint Ursanne

Nel nord della, a pochi chilometri dal confine con la, si trova un piccolo paese di antichissime origini che ogni anno all'inizio di dicembre si scalda con luci e profumi. Nel fine settimana delun centinaio di bancarelle delriempie le vie del centro e il grazioso borgo medievale di, solitamente apprezzato per la tranquillità, viene invaso dai turisti.Lo spettacolo è garantito della qualità e dal valore dei prodotti esposti dagli artigiani, veri e propri artisti del legno, del vetro e della ceramica. I migliori pasticcieri porteranno qui le loro squisitezze e potrete gustare deliziosi waffle e dolcissime gauffre. I profumi delle specialità del Cantone di Giura si diffonderanno fra le vie del paese permettendovi di scoprire luoghi segreti e pieni di fascino.Percorrete iche portano all’e lasciatevi contagiare dall’atmosfera mistica del luogo; quindi proseguite il vostro itinerario in questo grande villaggio natalizio alla ricerca di, che per entrambe le giornate si fermerà qui.Fate merenda con caldarroste e vin brulé e concedete ai piccini cioccolato e mele caramellate, da gustare passeggiando verso il scenografico presepe gigante.Mercatino di Natale - Marché de Noël de Saint-Ursanne et du Clos du Doubscentro storico di Saint-Ursanne, Svizzera.3-4 dicembre 2022.sabato dalle 11 alle 20;domenica dalle 10 alle 18.informazioni sul sito degli organizzatori e sulla pagina del mercatino.un tempo Saint Ursanne era completamente isolata dal resto del paese ma oggi è più facilmente raggiungibile.Chi parte dal nord-ovest dell'Italia può raggiungere il borgo in circa 6 ore percorrendo le autostrade italiane fino al confine svizzero. Qui si può continuare sull’autostrada A9 e sull’A2 seguendo le indicazioni per Basel/Bern e proseguire sull’ A1, quindi prendere l’uscita 44-Oensingen verso Delémont/Balsthal/Moutier e continuare su Strada 12. Entrare in A16 e seguire le indicazioni per Saint Ursanne.A Saint Ursanne si trova anche una piccola stazione ferroviaria che ben collega il paese alle città circostanti.Gli aeroporti più vicino sono quelli die di