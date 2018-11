I mercatini di Natale a Bordighera

I mercatini di Natale di Bordighera

Calendario delle aperture

Anche Bordighera avrà i suoi: l'appuntamento è pernel centro storico, dove ci sarà spazio per l'esposizione di prodotti artigianali, per stand e bancarelle di ogni genere.Organizzato con l'aiuto dell'associazione, il mercatino di Natale a Bordighera Alta arricchirà e colorerà i carruggi e le piazze della Città delle Palme, in un fine settimana da non perdere.Tanti banchi presenti, con produttori locali di generi alimentari, associazioni umanitarie e hobbisti: chi avrà voglia di cercare qualche idea regalo o semplicemente di fare un po' dipotrà vedere soddisfatti tutti i propri gusti e tutti i propri bisogni.Tra, ci sarà anche l'occasione per soddisfare il palato, grazie alle caldarroste cotte dai volontari al momento su fuoco di legna di ulivo.L'altro appuntamento con i mercatini si svolge in contemporanea presso l’ex Anglicana, dove verranno presentati i prodotti De. Co.:“U Natale de chi. Le tradizioni e i sapori delle feste”.I mercatini di Natale sono inseriti nel cartellone di eventi natalizi "" che prevede eventi, spettacoli e molte altre iniziative dall'1 dicembre 2018 al 27 gennaio 2019.centro storico di Bordighera (Imperia).8-9 dicembre 2018.dalle 8 alle 20.tutte le informazioni sulla pagina ufficiale in aereo, gli aeroporti più vicini sono quello di Genova e quello di Nizza.Per arrivare a Bordighera in treno, la fermata è quella della stazione di Bordighera, provenendo da Genova o da Milano con direzione Ventimiglia. Chi viene da Torino può sfruttare la linea Torino - Savona, e a Savona prendere la Savona - Ventimiglia, o la linea Torino - Cuneo - Limone - Ventimiglia - Bordighera.Per arrivare a Bordighera in auto, si segue la Strada Statale 1 Aurelia se si proviene da Genova o da Milano con direzione Ventimiglia. Chi viene da Torino può sfruttare la strada regionale 20 del Colle di Tenda verso Ventimiglia per poi immettersi sull'Aurelia verso Bordighera.I parcheggi nei pressi della piazza sono numerosi.