I mercatini di Natale della Val Martello

Informazioni utili

Calendario delle aperture

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nella Val Venosta, nel Parco Nazionale dello Stelvio, si estende laIn estate è bonariamente invasa dai turisti attirati dalle sue gustose fragole, mentre in inverno è rinomata per il suo mercatino di Natale.Il, che si svolge, viene allestito alla Malga Enzian, un'area protetta sita anel Parco Nazionale dello Stelvio; si tratta quindi del. Il paese, con i suoi alberi innevati e un profondo silenzio, regala un'atmosfera magica.Qui si può ritrovare la pace e la serenità, dove. Inebriati dal profumo di pino e di cannella, è possibile girovagare tra gli stand e le bancarelle che offrono i prodotti tipici della zona.Inoltre è possibile ammirare i bellissimi, oppure gli oggetti creati dai bambini della scuola locale. Il tutto si svolgerà con tipici canti popolari a fare da sfondo, mentre si può assistere alle dimostrazioni degli artigiani, che tramandano la loro arte di generazione in generazione.Nelle vicinanze si trova, raggiungibile a piedi in circa 50 minuti oppure a bordo di una slitta trainata da cavalli. Qui è possibile visitare il bellissimo e caratteristico, oppure partecipare all'ascolto della lettura di testi natalizi.Mercatino di Natale della Val Martello (Adventmarkt Martelltal)Malga Enzian, sopra Martello, Val Venosta (Bolzano).dal 6 all'8 dicembre 2019.dalle 10 alle 18 (da confermare).tutte le informazioni sul sito ufficiale per raggiungere Martello in auto bisogna prendere la A22 ed uscire a Bolzano Sud, poi continuare per la superstrada MeBo verso Merano e proseguire in direzione Val Venosta.Per i paesi limitrofi ci sono navette bus gratuite che raggiungono direttamente Val Martello.Chi arriva in treno deve scendere alla stazione di Bolzano , poi prendere la coincidenza per Merano ed infine prendere un altro treno fino a Malles.