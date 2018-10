I mercatini di Natale a Ragogna

Informazioni utili

è tempo di festeggiare ile quale miglior occasione per sprigionare calore sull'anfiteatro morenico? Arrivano infatti il'1 e 2 dicembre 2018 con tanti eventi nel periodo più gioioso dell'inverno.La cittadina si veste di giubilo e tradizione riempiendosi letteralmente diaddobbate e decorate che mostrano la parte tipica del luogo,uniti per attirare la curiosità dei visitatori.Lacelebra l'e ha pensato veramente a tutto: le giornate ospitanoe dunque tanta musica nel pieno spirito natalizio, da ascoltare sollazzando il palato con buonissima cioccolata calda, vin brulé e the caldo oppure qualcosa di ancor più sostanzioso come panini con bistecca, minestrone orzotto&fagioli, strudel, brioches e crepes alla nutella realizzati dalMentre gli adulti gongolano fra presepi e idee regalo, i bambini assecondano la loro innata voglia di gioco con attività mirate epomeridiani, al termine dei quali non mancano le classichein compagnia di qualche asinello. La fortuna è protagonista con lae l'estrazione dei premi finale.e due ore dopo tutti intorno al grandeper la sua attesissima accensione. Domenica, invece, la giornata si anima già dal mattino alle 9:30, con l'apertura dei chioschi e mezz'ora dopo del mercatino hobbistico e artigianale; il pranzo delle 12 riserva la gustosa pietanza a base di orzotto&fagioli, utile per scaldarsi e ricominciare sulle note del concerto di Natale che precede altri singoli eventi suggellati alle 18:30 dalconclusivo a sancire la chiusura della manifestazione.Un appuntamento dunque da non perdere, quello dei mercatini di Ragogna , uno dei tanti pretesti per visitare una cittadina dolcemente adagiata su un territorio particolarmente suggestivo, chee mostrarsi in tutta la propria memorabile bellezza, popolata da centinaia di estimatori che affrontano freddo e neve con occhi ammirati. Il Natale qui è certamente una festa speciale che fa eco in due giorni ma si attende tutto l'anno.Mercatini di Natale a Ragognavia 25 aprile presso l’area verde “R. Molinaro” di Ragogna (provincia di Udine, Friuli-Venezia Giulia).sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018.sabato dalle ore 14 alle ore 19;domenica dalle ore 9:30 alle ore 18:30.tutte le informazioni sulla pagina della Pro Loco di Ragogna ingresso gratuito.in auto percorrendo l'autostrada A23 fino all'uscita Udine nord, poi proseguire lungo la SS464 in direzione Spilimbergo. A Fagagna imboccare la SP5 verso San Daniele del Friuli e direzione finale Ragogna.Mezzi pubblici: autobus da Udine o in treno direttamente alla stazione di Ragogna.In aereo: aeroporto civile di Udine-Campoformido collegato a paesi e cittadine da linee bus extraurbane.