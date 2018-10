I mercatini di Natale a Marsiglia

Mercatino di Natale a Marsiglia

Calendario delle aperture

Novembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

ll, in Francia , è certamente uno dei luoghi più interessanti per gli appassionati di questo genere di eventi.Chiamato con vari nomi a seconda dell'ubicazione, il più importante è forse la, che è una delle manifestazioni natalizie più antiche del sud della Francia, giunta quest'anno alla 216° edizione.Situati introviamo diversi mercatini: lasi tiene da Place Gabriel Peri a Place Général de Gaulle, mentre il Noel sur la Canebiére si svolge nel periodo natalizio lungo l'omonima via.Il grande Marché de Noël si svolge invece al Vieux Port, in Quai de la Fraternité. In totale, il mercatino si snoda nel centro grazie a più diche propongono decorazioni natalizie, giochi, giocattoli, idee regalo e prodotti della tradizione di Marsiglia Un clima festoso ed accogliente accompagna il Marché de Noël, che dal(ad eccezione della giornata di Natale) apre, sia a turisti che a chiunque ami trascorrere una giornata tra le sue casette.Per visitare ilsuggeriamo di spostarsi in autobus (che circolano in città sino alle ore 21) o a piedi, perchè le strade sono strette e spesso a senso unico, ma anche per assaporare la bellezza di Marsiglia.Chi ha un'automobile può comunque usufruire deiche la città offre, come il Parking Vinci Vieux Port, il Q-Park Corderie, il Parking Breteuil e il Parking dell'Opera.Marché de Noël, Noël sur la Canebiére, Foire aux Santons.Marsiglia, Francia (Place Gabriel Peri, Place Général de Gaulle, Allés de Meilhan e Canebiére, Vieux Port).Marché de Noël dal 17 novembre 2018 al 6 gennaio 2019.Foire aux Santons dal 17 novembre al 31 dicembre 2018.mercatini generalmente aperti dalle 10 alle 19.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale della Foire aux Santons chi desidera visitare il mercatino può raggiungere la città di Marsiglia dall'Italia in auto in circa 3 ore dal valico di Ventimiglia, oppure in aereo dato che è disponibile anche il low cost dei voli Ryanair: una volta in aereoporto un autobus che passa con la frequenza di ogni 20 minuti, permette di raggiungere Gare St. Charles la stazione dei treni e degli autobus e, quindi, di potersi spostare tranquillamente in città.Parking Vinci Vieux Port, il Q-Park Corderie, il Parking Breteuil e il Parking dell'Opera.