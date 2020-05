Itinerario in Sicilia nel Distretto di Cefalù e dei parchi delle Madonie e Himera

Mare

Spesso accade che i grandi colossi turistici si impongano con veemenza nell’immaginario di ogni viaggiatore e si pensa che al di là del mare o della città perfetta architettonicamente non valga nemmeno la pena viaggiare, eppure basterebbe uno sguardo soltanto per perdersi in quell’amore infinito verso, ma che regalano momenti unici, oltre il reale.Anche in Italia ci sonochiusi in una gabbia che tra indifferenza e abbandono, si mantengono speciali e autentici. Luoghi dove si respira un indistinguibile profumo di freschezza e purezza, dove l’uomo è ancora capace di seguire i dettami imposti dalla natura., nella città metropolitana di, è la Sicilia speciale che mantiene ancora viva questa genuinità pura, racchiusa in un anfratto verdeggiante che, tra terra, mare e cielo, la preserva intatta.È lada scoprire a poco a poco, lasciandosi cullare dalla tranquillità verace che scandisce i ritmi di questa terra, abbandonandosi alla ricerca di quella cultura profondamente autentica che ancora rivive in. Una terra ariosa, vivace e multiforme grazie a quei tre elementi indissolubili che la compongono: il mare, la storia e la natura la rendendo un luogo speciale,. Elementi che si incontrano in un’unione perfetta che tra armonia e proporzione, la rendono magica.Questo territorio racchiude un mix culturale entusiasmante che si perde tra le; un paradiso luculliano inarrestabile, che concilia le più conosciute tipicità isolane con prodotti locali unici, dal sapore sconosciuto., perla preziosa che sgorga audace dalle profondità di questa terra fertile, è uno degli ingredienti tipici del territorio: un dolcificante naturale che condisce i piatti isolani con una nota di indubbia particolarità. Nel piccolo paese di Castelbuono, persi tra i sapori dell’antica pasticceria Fiasconaro, potrete gustare il famoso panettone artigianale, arricchito proprio dal dolce gusto della manna.La Sicilia del Distretto è senza dubbio mare:Incagliata tra le montagne rocciose e colline verdi e nascosta in una baia meravigliosa, sorge la cittadina turistica di Cefalù Le sue casette da antico borgo marinaro, incorniciate dall’imponenza della Cattedrale, si adagiano su quelle acque di un blu intenso, risplendendo di un colore ancora più forte. Dal piccolo paesino di Pollina , che si erge spavaldo dal cucuzzolo di una montagna rocciosa, noto per ospitare il piccolo ma grazioso Museo della Manna, Cefalù appare nitida, bellissima nei suoi ricami antichi.Questo piccolo lembo di isola è anche una Sicilia lontana dal mare, ma che su quel mare azzurro si specchia, ammirando estasiata le dolci tinte di colore del cielo, magari al tramonto, quando la luce soffusa della notte che incombe anima quel pezzo di terra di una forza nuova., imponenti montagne incorniciate da vallate verdi ed altopiani, abbellite da ruscelli e da boschi, si aprono inNascosti nelle viscere di questa terra si incontrano luoghi inaspettati: troppo perfetti da essere descritti nei dettagli, troppo speciali per essere racchiusi in poche righe., percorribili grazie ad una escursione in canotto, sono simbolo della perfezione di Madre Natura che qui ha dato tutta se stessa, creando qualcosa di eccezionale. Nelle gole, imprigionate in una roccia bianca levigata dal tempo, regna una calma piatta disturbata solo dal soave e intenso fruscio dell'acqua che scorre lenta, seguendo il ritmo catartico della natura. Mentre l'acqua dai colori turchesi scontra sulle rocce, si creano piccole piscine di un azzurro vigoroso e penetrante, dove si posa il sole, rischiarando quelle tinte smeraldo.si incontra una grotta naturale creata dall’abbraccio di quasi: un rifugio silenzioso ed in penombra, dove qualche timido raggio di sole che, gagliardo, riesce a penetrare tra le fitte foglie degli alberi, conferisce al luogo un’aria quasi spettrale.Nei paesaggi sconfinati del Parco delle Madonie è poi possibile assistere al volo del falco, un animale fiero e audace, il signore del cielo, sulla cui figura, tra mito e leggenda, si sono spese parole e racconti quasi mistici., che Federico II aveva assunto a simbolo di nobiltà e astuzia, è parte di questo territorio infinito: se avrete modo di ammirarne lo spettacolo, rimarrete incantati dalla maestria di quelle ali possenti che si spiegano in volo; persi in questa valle ambrata ammirerete la forza arcana di questo rituale speciale, capace, in un solo istante, di legare in maniera perfetta,Il Distretto di Cefalù, delle Madonie e di Himera è un luogo dove la storia è stata protagonista indiscussa, tracciando i confini di questa terra armoniosa; una storia che spesso si perde tra le montagne, coperta di fertile terra e schiacciata dalla non curanza, custodita gelosamente tra quelle valli erbose ricche di vita. Ma anche una storia che rinasce, che prende vita in quei piccoli paesini di pietra: nelle strade acciottolate di Gangi , la cui figura austera tinge il monte sottostante, o a, sui cui vicoli sembra riprendere forma unaIn questi pezzi di storia, oggi rimangono alcuni dei, dove si riconoscono chiaramente i segni di un passato fiorente che ha coronato i contorni del territorio.Su questo suolo antico si sono susseguiti popoli diversi, che hanno saputo fare di questa terra di conquista, un prezioso centro commerciale e culturale al centro del Mar Mediterraneo. Il susseguirsi ininterrotto durato secoli ha fatto della Sicilia di oggi un luogo multiforme, cangiante e per questo unico.La colonizzazione greca, l’espansione fenicio-punica e la conquista normanna sintetizzano perfettamente le molteplici sfaccettature di questa terra misteriosa e rigogliosa.Viaggiando nelle Madonie scorgerete, ultimo avamposto greco dell’isola, limen occidentale della Grecia Antica, e poi sarete di colpo catapultati in quell’universo arabo-normanno di cui la, con i suoi intarsi e i suoi ricami, è un esempio unico.Nei, nelle chiese e nei castelli nobiliari, nelle, simbolo di antichi feudi, nei borghi medievali e nei siti archeologici è racchiuso davvero tutto il fascino di un popolo capace di vivere pienamente di quel connubio prezioso fatto di storia e tradizione.Questo pezzo di terra che si inerpica sulle montagne e che di colpo degrada verso la pianura centrale siciliana, questa zona di confine tra la terra e il mare, custodisce ancora immensi tesori, nascosti gelosamente nel suo ventre incontaminato. Forse un giorno deciderà di mostrarsi nella sua completezza eche si perdono tra le sue floride valli e le sue acque turchine.Il Distretto di Cefalù delle Madonie e di Himera fa parte della città metropolitana di Palermo ed è compreso tra i corsi dei fiumi Imera Settentrionale, il Pollina e il massiccio delle Madonie.Per visite allecontattare Giovanni Nicolosi tel. 3397727584 (email: goleditiberio@gmail.com).Per tour in bicicletta o in auto elettrica tra i vicoli di Castelbuono: Società Cooperativa Castelbontà , cell. 3203134350 (email: info@castelbonta.it).