I mercatini di Natale al Ricetto di Candelo, in Piemonte

Informazioni utili, date e orari de "Il Borgo di Babbo Natale"

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Immaginate una, un luogo di incontro adibito a cantina comunitaria dove tutti i contadini di un tempo si riunivano per lavorare insieme...è il, in provincia di, che in occasione dell'Avvento si trasforma nelUno scenario suggestivo e magico: ilchi visita iladibito a mercatino natalizio avrà la sensazione di viaggiare indietro nel tempo, passeggiando nella piazza principale e nelle stradine con le casette di legno che espongono i prodotti da acquistare per il Natale.Nel Borgo di Babbo Natale del Ricetto di Candelo si trovano prodotti enogastronomici tipici della zona di Biella e di tutto il, oltre che oggetti creati da artigiani e decori per il classico abete.Questo rimane comunque un evento dedicato soprattutto ai bambini, che potranno imbucare le letterine nell'ufficio postale di Babbo Natale oppure partecipare alla "caccia al tesoro" scoprendo il Ricetto e ricevendo dei simpatici regali.Durante le apertrure del mercatino saranno presenti gli zampognari e la Banda di Candelo e si potranno assaggiare prodotti tipici locali nei punti ristoro.L'ingresso è a pagamento, con fasce orarie contingentate. I biglietti sono acquistabil online. La manifestazione si svolge nel riseptto delle norme sanitarie, con obbligo diRicordiamo infine che è ammesso l'ingresso ai cani sotto responsabilità dei loro tutori, che dovranno accogliere eventuali bisogni degli animali.all'interno del Ricetto di Candelo (Biella).20-21, 27-28 novembre e 4-5, 8, 11-12 dicembre 2021.: adulti 6 €;gratuito minori di 12 anni, portatori di handicap e soci Pro Loco di Candelo.Il sabato ingresso gratuito per i residenti di Candelo.I biglietti sono acquistabili in prevendita per fasce orarie:10-14 fascia oraria mattutina;14-17 fascia oraria pomeridiana (ultimo ingresso ore 17).dalle ore 10 alle 18.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata.in auto percorrendo l'autostrada A4, uscita Carisio e poi SS230 per Candelo.Da Genova, autostrada A26, uscita Vercelli e poi SS230 per Candelo.Dalla stazione di Torino o da altri capoluoghi piemontesi (Vercelli, Cuneo, etc.) si può prendere un treno regionale per Candelo.sono molti i parcheggi, sia auto che bus, a Candelo. Il più comodo per il Ricetto è quello nei pressi del Municipio, in Via Matteotti.