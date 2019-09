Il Mercatino di Natale del Lago di Carezza

Informazioni utili per partecipare

Cosa c’è di più suggestivo dellein un paesaggio di montagna?Proprio nel, in Val d’Ega, sta per prendere il via la stagione dei caratteristici mercatini di Natale del Trentino-Alto Adige Quest’anno è l’occasione giusta per visitare il mercatino "" (Weihnachtszauber) che si svolgerà(sabato e domenica) Carezza al Lago , circa 25 km da Bolzano, in una location da sogno che è l’ideale per immergersi nell’aria di festa che aleggia nel mese di dicembre.Il(Karersee), che si trova a 1520 metri s.l.m., ha ispirato nei secoli artisti e scrittori per il romanticismo e la poesia che trasmette guardandolo. Ancora oggi colpisce per il, su cui si stagliano i profili del Catinaccio e del Latemar.Ad accogliere i visitatori lungo il percorso allestito per il mercatino ci saranno le, adagiate sulle rive del lago, all’interno dei quali sarà possibile acquistare decorazioni natalizie, regali, prodotti tipici dell’enogastronomia altoatesina, artigianato locale.A fare da sfondo,che ricostruiscono e rielaborano miti e leggende del paesaggio delle Dolomiti, e un paesaggio innevato da incanto. E ovviamente, le montagne del gruppo dolomitico del Latemar che si specchiano sull’acqua, e forse sul ghiaccio a fine manifestazione, creando un effetto ottico molto suggestivo.Se temete il freddo glaciale, niente panico: i visitatori potranno seguire un, lungo il quale sarà allestito unche farà da corollario all’intera scenografia.Oltre a ciò, ci saranno, canti natalizi e racconti di antiche storie legate alla festività più amata.: Mercatini di Natale al Lago di Carezza - Magie Natalizie (Weihnachtszauber)Carezza al Lago (Bolzano).30 novembre, 1-7-8-14-15-21-22 dicembre 2019.dalle 10 alle 20.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale : da Bolzano, percorrere la SS241 (strada delle Dolomiti) direzione sud, entrate nel comune di Nova Levante e salite fino quasi al Passo di Costalunga. Carezza si trova poco prima del valico.Da Trento risalire la Val di Fiemme e la Val di Fassa fino a Vigo, e da qui salire al Passo di Costalunga; scendendo nella Val d'Ega si arriva al Karersee.Disponibili parcheggi gratuiti e un servizio navetta.