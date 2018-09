Dove dormire in un igloo in Italia e in Europa

Sarà per la, che avvolge tutto e rende ogni cosa più bella, e sarà anche per ilche invita al, ma poche cose sono, magari in cima ad una montagna dove il paesaggio diventa una fiaba da vivere ad occhi aperti.Per questa ragionepuò essere un'idea romantica, il modo di sorprendere la persona amata con un'esperienza originale e diversa dai soliti "clichet", che accompagnano l'ormai svalutata data delPer i più freddolosi ricordiamo che, l'aria all'interno raggiunge temperature gradevoli, e la dotazione di tappeti, pelli e sacchi a pelo da alta montagna vi consentiranno un riposo al calduccio del vostro letto.Ma dove provare questa esperienza? Se ne trovano oggi in molte nazioni europee, sopratutto nell'estremo nord della Scandinavia, in, ma anche le Alpi hanno una buona scelta di strutture, e anche... in Italia!Non tutti sanno infatti che, più precisamente a Misurina , in Veneto , non lontano da Cortina d'Ampezzo ed a Piancavallo in Friuli.Si chiama, ed è dichiarato come il più grande villaggio di Igloo del mondo, notizia che però non siamo in grado di confermarvi (altri rivendicano il primato!), e si trova lungo la strada che da Misurina sale verso le, non distante dal. Il villaggio conta di numerosi igloo, la maggior parti dei quali in grado di ospitare solo 2 persone, dimensione comunque perfetta per le coppie che cercano un po' di tranquillità ed intimità.Il pacchetto per un pernottamento romantico nel weekend comprende il primo giorno una visita guidata del villaggio, un brindisi all'Igloo bar, una lezione su come si costruisce un igloo, e una cena romantica a lume di candela cui seguirà il vostro pernottamento nella vostra casa di ghiaccio.Il giorno dopo vi potrete godere i colori dell'alba, compiere una passeggiata tra gli scenari di montagna: il prezzo per una notte, compresa la cena si aggira suMaggiori informazioni: www.montagna.es Spostandoci in, troviamo un altro villaggio igloo a, vicino a Piancavallo, la nota stazione sciistica delle prealpi. Qui sono a disposizione unanel complesso denominato come, che anche lui si vanta di essere il villaggio più grande del mondo!Sono previsti diversi pacchetti, a seconda del tempo che avete a disposizione, e la proposta per San Valentino si snoda nell'arco di un intero weekend, con due notti di cui la seconda passata all'interno dell'igloo. Il, e trovate maggiori infomazioni sulla pagina ufficiale dell'ente turismo: www.turismofriuliveneziagiulia.it Un altro luogo dove trascorrere unsi trova in Val Senales : qui presso ilpotete dormire in uno degli igloo più alti d'Europa, ad oltre. Per raggiungere il vostro igloo, posto nelle vicinanze del rifugio, sarete accompagnati da una moto slitta che verrà poi a riprendervi al mattino.Il pacchetto dainclude un drink caldo di benvenuto, la cena al rifugio, la dotazione dei un sacco pelo tecnico, che resiste a temperature di, una bottiglia di spumante e l'utilizzo della sauna del rifugio, inclusa la piacevole hot-tub. Maggiori informazioni: www.schoeneaussicht.it e sul nostro sito qui E all'estero? Si possono trovare pacchetti interessanti sia in Austria che in Svizzera e Germania. La Svizzera in effetti ha unacostruiti con la neve, ed è quindi una meta classica per chi cerca una esperienza del genere: uno dei più celebri si trova a sud di Engelberg, si tratta dell'che offre sette igloo da affittare. Vicino alla località di Saanenmoser troviamo l'con dimensioni analoghe, mentre sul versante nord del Cervino viene allestito l'. Una mete invece molto ricercata dall'Italia è l'e qui trovate i famosi igloo diche si trovano a circa 650 nmetri più in alto del fondovalle, raggiungibili solo con la funicolare. Anche i qui i costi si aggirano a circaper il solo pernottamento, mentre una notte romantica viene a superare i, inclusa la cena a lume di candela. Qui tutte le info: www.muottasmuragl.ch/it/ Tra quelli insegnaliamo il, posto a 2.000 metri di quota nei pressi di, e quindi facilmente raggiungibile da. Qui trovate, con costo da, inclusiva di centa con fonduta di formaggi. Buona soluzione per un San Valentino...in famiglia! Per approfondire: www.schneedorf.com/ In Germania potresti recarvi sulle Alpi dell'Algovia, in Baviera , presso l'che si trova presso le pendici deluna splendida montagna di 2.200 metri di quota. Il pacchettoviene venduto a. Info: www.iglu-lodge.de Se però il vostro livello di romanticismo è davvero insaziabile, allora: la! I villaggi di ghiaccio della Finlandia sono il non plus ultra dell'organizzazione, hanno esperienze secolari nel campo, e a differenza delle mete alpine possono offrire un: una notte romantica a due, con in cielo lo spettacolo dell' Aurora Boreale ! Tra i vari siti sicuramente l, fatto di case di ghiaccio, ma anche con igloo dai tetti in cristallo, è una delle soluzioni più romantiche in assoluto. L'igloo di neve costaa testa, quello, in alta stagione. Maggiori info: www.kakslauttanen.fi