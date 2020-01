La Focara di Novoli nel Salento

Informazioni utili per partecipare alla festa

Anche quest’anno “il fuoco buono” delladi Novoli vi aspetta per il suo momento topico ilquasi alle porte di, a pochi chilometri dal mare.Tradizione, devozione, spettacolo e folclore si sommano in questa festa in onore diche culmina proprio nell’accensione della fòcara, un imponente falò alto 25 metri con un diametro di 20, realizzato interamente con tralci di vite.sono le presenze attese alla tradizionale, che sfileranno lungo le vie del paese per assistere ai riti religiosi e alle cerimonie dedicate al Santo Patrono, celebrato venerdì 17 gennaio.Numeri che danno la dimensione di quanto sia divenuta importante la manifestazione che si stringe attorno a ritualità che affondano le radici nella cultura popolare contadina supportata da una religiosità particolarmente sentita. La benedizione degli animali, organizzata nel pomeriggio di oggi, giornata di apertura della manifestazione, cede il passo in serata all’accensione del, la fòcara, che dà il nome all’evento.Si tratta di un: una catasta di legna, per la tradizione di forma conica, ma che ha visto variare sul tema, anno dopo anno. La festa venne istituzionalizzata nel 1664, quando il "Santo del Fuoco" venne nominato patrono di Novoli.La catasta viene costruita nelle settimane precedenti utilizzando fascine create con i tralci di vite, gli scarti della rimonta. In totale vengono accatastate quasi 90.000 fascine. E la vite serve anche a celebrare l', famosa per il suo moscato ed il negroamaro.La sera del 16 gennaio il grande falò viene acceso e brucerà quasi due giorni, spandendo di scintille il centro di Novoli.Appuntamento con l’dunque dalle ore 20:30 del 16 gennaio, mentre già nel pomeriggio si svolge la solenne processione del simulacro del Santo per le principali vie del centro abitato al termine della benedizione degli animali.Il 17 gennaio è dedicato al Santo, ma più prosaicamente anche alla rassegna pirotecnica nazionale.Se i giorni più importanti della festa per il Santo Protettore sono il 16 e il 17 gennaio, va ricordato però che le celebrazioni iniziano il 6 gennaio con l'intronizzazione del simulacro di Sant'Antonio Abate e terminano ilcon la festa di tutti i cittadini (festa te li paisani).Con la, la raccolta e il trasporto dei fasci sono previsti fin dall'inizio del mese di dicembre. I tralci vengono accatastati con tecniche tramandate di generazione in generazione ma con il passare del tempo a cambiare sono state le forme che da coniche sono diventate più impegnative: a torta, con la galleria, con oblò e pinnacoli.Una volta accesa, la fòcara arde per tutta la notte e ad assistere allo spettacolo delle fasciddre, le faville che si sprigionano nell’aria, migliaia di persone che si scaldano a suon di musica.Fòcara di NovoliNovoli (Lecce).16-17-18 gennaio 2020.16 gennaio 2020- dalle ore 16 processione del simulacro del Santo- ore 20 lancio palloni aerostatici- ore 20:30 accensione della Fòcara.17 gennaio 2020Fuochi di Sant'Antonio 2020 - Rassegna pirotecnica nazionale- ore 7:30 il suono delle campane annunica il giorno di festa- ore 15:30 spettacoli pirotecnici diurni- ore 20 spettacolo pirotecnico coreografico notturno in Piazza Schipa.18 gennaio 2020Festa dei paesani- ore 19:30 al termine della messa, in piazza Sant'Antonio, lancio di palloni aerostatici.A seguire grandioso spettacolo pirotecnico.Maggiori informazioni e programma completo sul sito dedicato e sulla pagina Facebook dedicata.il comune di Novoli dista circa una decina di chilometri da Lecce; chi arriva in auto può seguire la SP4 e usufruire delle aree di parcheggio adibite durante i giorni di festa.Corse supplementari in treno sono previste per il 16 gennaio sulla tratta Lecce-Novoli, Guagnano Salice-Campi Sal.-Novoli e Copertino-Novoli.