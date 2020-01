Aquandeer, lo stabilimento delle Terme di Andeer in Svizzera, sulla Via Mala

Acque e trattamenti termali

Informazioni utili per visitare le terme

Come arrivare

Mineralbad Andeer, altrimenti detto ‘Aquandeer’, é lo stabilimento termale di Andeer, piccolo villaggio di montagna a circa 1000 metri di altitudine che sorge sulle rive del Reno nella regione della Viamala in Svizzera . Terme di Andeer é, fra i centri termali collocati sulle Alpi Svizzere , uno dei più frequentati in assoluto da chi proviene dall’Italia, dato che si trovae richiede non più di due ore e mezza di tragitto in auto da Milano Apprezzata per lesulle cime alpine dei dintorni e per il tepore termale delle acque benefiche che consente di fare il bagno all’esterno anche nel periodo invernale, questaa due passi dal confine italo-svizzero éeccetto i primi quindici giorni di dicembre e rappresenta una vera oasi di tranquillità e relax per tutti, comprese le famiglia con bambini, dato che chi ama il silenzio puo sempre fare affidamento sull’area sauna con ingresso vietato ai minori di 16 anni ed alla(8.00 – 11.00) che tutte le mattine consente l’accesso ai soli adulti. Lo stabilimento sfrutta acqua sorgiva ricca di calcio, ferro e solfato a 34 gradi di temperatura per alimentare lo storico stabilimento, riaperto nel 1982 dopo una parentesi di 14 anni in cui gli impianti sono rimasti chiusi. Conosciute sin dal Medioevo, le acque che sgorgano nel territorio della frazione comunale disono state incanalate fino a Andeer nel 1829 grazie a tubature di legno.Il momento della giornata migliore per un bagno termale nella piscina panoramica é la mattina presto (apertura tutti i giorni alle 8h00) quando la luce soffusa del sole é bassa ancora sui profili alpini e al calare della sera, quando il primo buio é rischiarato da unIldell’interno arco alpino: 20,50 CHF (euro 18,50) per l’accesso alle piscine, 29 CHF (euro 26) per ingresso a piscine più area sauna, con riduzione fino a 14 anni pari a circa la metà del biglietto adulti.Lo stabilimento dei bagni termali, esteso su un’, offre ai visitatori che desiderano trattanersi più a lungo la possibilità di alloggiare presso l’a, la struttura ricettiva direttamente collegata alle Terme che permette di accedere alle piscine in accappatoio senza uscire all’aperto.Gli impianti termali di Andeer sono alimentati dalle acque delle oltre dieci sorgenti della zona, conosciute e apprezzate da oltre 700 anni, quando i viandanti in transito lungo la 'Via Mala', imperviache collega sud della Germania e Lombardia, ne cominciano a beneficiare per ristorarsi dalle fatiche del tragitto attraverso le Alpi. Quantunque utilizzate oggi soprattutto per motivi di benessere e di relax, tali acque possiedono un’importante: sono infatti ottime da utilizzare per lain caso di infortuni, contro l’insufficienza cardiaca e circolatoria e i disturbi muscolari. Nel reparto terapeutico dello stabilimento, le acque medicali di Andeer sono impiegate soprattutto nell’ambito dell’idroterapia, ovvero(idrokinesiterapia) diretti ad un migliore recupero post traumatico o post chirurgico. All’idroterapia vengono affiancati interventi terapeutici corroboranti quali impacchi e bendaggi caldi con essenze curative naturali, ultrasuono, tecarterapia e linfodrenaggio.I bagni termali comprendono lacon bocchete idromassaggio e lacon getti idromassaggio e cascata per il massaggio cervicale e dorsale. All’interno di trova anche un piccoloutile al termine di un bagno di calore secco o umido, ed un’area relax con vista sulle Alpi.Naturale complemento di un bagno nella piscina minerale o di una escursione faticosa sui sentieri dei dintorni é un percorso purificante ed energizzante nell’: biosauna, bagno turco e sauna classica finlandese vengono alternati a passaggi in acqua fredda per una sferzata di benessere vitale.L’area wellness completa l’offerta benessere con i massaggi classici più una vasta gamma di altre specialità manuali come ilIndirizzo, telefono, sito ufficialeThermalbad 1, 3900 Brigerbad, Svizzeratel. +41 81 661 18 78Dall’Italia si arriva alle Terme di Andeer comodamente in auto. Da Milano ad esempio bastano due ore e mezza con l’A9 che porta fino a Chiasso. Una volta in Svizzera, si prosegue sulla strada principale prima in direzione di Lugano poi di Bellinzona dove la strada si biforca: si prende quindi la direzione Coira per arrivare dopo una trentina di km ad Andeer ed ai suoi stabilimenti. Ancora più rapido il percorso per chi arriva dalla Val Chiavenna e attraversa la frontiera svizzera attraverso il Passo dello Spluga: in tal caso, le terme di Andeer distano appena una quindicina di km dal confine con l’Italia.