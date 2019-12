Il Castello Reale di Racconigi

La storia del castello

Per secoli dimora di principi e re, è oggi unoaperto al pubblico e inserito nel circuito delle Residenze Sabaude del Piemonte . A pochi chilometri da Torino nelnato come fortezza per volere dei marchesi di Saluzzo nei primi anni del XIII° secolo è uno di patrimoni mondiali dell’Unesco.Luogo di villeggiatura reale, dai tempi di Carlo Alberto sino alla caduta della monarchia, il castello di Racconigi è anche una preziosadove passeggiare fra giardini e serre e osservare da vicino le cicogne che nidificano nel parco.Divenuto proprietà nel 1620 di Tommaso Francesco di Savoia, figlio del duca Carlo Emanuele I°, l’edificio fu ristrutturato e ampliato per essere trasformato ingrazie al progetto dell’architetto Guarino Guarini: a quel periodo risalgono la facciata nord e l’innalzamento della parte centrale col tetto a pagoda. Glifurono invece realizzati nel Settecento da Ludovico Luigi Vittorio di Carignano E’ nel corso dell’Ottocento però che il castello torna al suo antico splendore, dopo un buio periodo di decadenza, grazie alla lungimiranza di, re di Sardegna , che chiama a corte l’ingegnere Ernesto Melano e l’architetto Pelagio Pelagi. Ammodernati alcuni locali dell’antica dimora dove nel 1904, il palazzo ospitò, fra l’altro, la visita dello zar Nicola II° nel 1909 e le nozze della principessa Mafalda nel 1925.Con il Referendum del 2 Giugno 1946, il castello venne chiuso; nel 1980, dopo 34 anni di esilio, Umberto II° decise di vendere la proprietà allo Stato Italiano chiedendo però che lafosse. Riaperta al pubblico nel 1994, la dimora è stata oggetto, e lo è costantemente, di importanti restauri e ammodernamenti per riportare agli antichi fasti i piani nobili che custodiscono arredi e dipinti dell’epoca.La visita inizia daldel castello, o piano nobile, con gli ampi saloni di rappresentanza fra cui spiccano quellodove trova spazio il tavolo disegnato dal Palagi, sorretto da leoni in bronzo, e lacosì chiamata per via delle scene di ispirazione omerica dipinte sul soffitto da Carlo Bellosio. Sculture dell’Ottocento, con la Dama Velata di Raffaele Monti, impreziosiscono laa cui si accede dalla galleria con le scene di Ulisse e il dio dei venti. Di grande pregio sono il, salotto privato del re, lacon il bel lampadario in cristallo di Boemia e le tappezzerie damascate; e ancora lacon il pianoforte Bechstein, la(di Casa Savoia), lecon porcellane antiche e carta di riso alle pareti, laLa stanza da letto della regina Maria Adelaide ospita invece ladell’Ottocento utilizzata, collocata vicino al letto in ferro battuto del Cambiaggio. Ildel palazzo reale, completamente ristrutturato a partire dai primi anni del Novecento, è caratterizzato da uno stile decò più tipico delle dimore borghesi che delle residenze di principi. Qui si possono ammirare la(in precedenza già della regina Elena) con arredi laccati di bianco e il, sempre della principessa, con il soffitto decorato da motivi stilizzati di strumenti musicali., infine, vi sono le, vera e propria modernità per l’epoca grazie a una vasta gamma di stoviglie, attrezzi, stampi e oggetti vari; le sale attigue ospitanoIl grandeprogettato in origine dall’architetto della reggia di Versailles , nel XVII° secolo, per circondare il castello venne poi trasformato su volere della principessa Giuseppina di Lorena-Armagnac su progetto di Giacomo Pregliasco che lo disegnò con una. Lo stile romantico con cui si presenta oggi risale a Carlo Alberto che nel 1836 affidò i lavori al: il risultato, con la risistemazione dei viali, del lago e l’aggiunta di ponticelli e nuovi filari d’alberi, è il tipico spazio verde del XIX° secolo. Premiato nel 2010 come parco più bello d’Italia, ospita benfra cui frassini, aceri, olmi, tigli e cedri ma anche meli, ciliegi e noccioli. Di grande bellezza sono un platano orientale alto 42 metri e una zelkova che raggiunge i 35 metri, di circa 200 anni. Il giardino ospita inoltre unadi aironi cinerini, picchi, poiane, anatre, garzette, scoiattoli, tassi e volpi. Lenidificano invece sui camini del castello.Passeggiando per il parco si possono inoltre osservare la fittache permette il ricambio idrico del lago efra cui la(in origine una piccola chiesa gotica), il, la, il complesso rurale della(cascina in stile neogotico) con all’interno ledotate di un sistema di riscaldamento estremamente all’avanguardia per l’epoca.: da martedì a domenica, dalle 9 alle 19 con ultimo ingresso alle ore 18. Chiuso il lunedì. Il parco (anch’esso chiuso al pubblico nelle giornate di lunedì) è aperto sempre da martedì a domenica in orario 9.30/19 (ultimo accesso alle 18.30): castello 5€ intero e 2€ ridotto (ragazzi dai 18 ai 25 anni); parco 2€. Gratuito per minori di 18 anni, giornalisti, docenti delle scuole pubbliche e private paritarie, studenti delle facoltà di Architettura, Lettere e Filosofia, titolari dell’abbonamento Musei e Torino+Piemonte Card, persone con disabilità e accompagnatori.L’accesso al castello è previsto con visite guidate in gruppi di massimo 25 persone; da martedì a sabato nei seguenti orari: 9, 10.30, 12, 14, 15.30, 17 e 18. La domenica la visita è accompagnata.: in aereo, aeroporto Sandro Pertini di Torino (info Sagat) oppure Levaldigi di Cuneo (info Geac); in treno, stazione di Racconigi; in auto, da autostrada A6 uscita Carmagnola e proseguire in direzione Racconigi; in auto da Asti/autostrada A33 fino al termine dell’autostrada nei pressi di Alba , poi procedere per Bra, Cavallermaggiore e Racconigi. Possibilità di parcheggio nelle vicinanze.: l’accesso al percorso di visita è reso possibile dalla presenza di ascensori. Il 1° e 2° piano sono accessibili mentre non lo sono le cucine per la presenza di barriere architettoniche.