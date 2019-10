Il castello di Velona a Montalcino: storia e benessere nel resort termale

Se non l’unico, è certo uno dei pochi castelli termali con produzione di proprio vino di tipo Brunello Bio.

Il, antico fortilizio medievale dell’XI° secolo, in provincia di Siena con il suo tipico paesaggio coltivato a vigne e ulivi.A una decina di km da Montalcino (8 per l’esattezza), quest’racchiude mille anni di storia: memoria di quella che fu l’antica rivalità fra Siena e Firenze , ladel maniero è tutt’oggi integra (risale al XII° secolo); di epoca tardo medievale è invece la parte retrostante della struttura.Durante il Rinascimento, periodo a cui si fa appartenere la loggia principale, il fortilizio venneresidenziale tanto da essere raffigurata nelle mappe geografiche affrescate dal matematico di Perugia , Ignazio Danti, in Vaticano.e ridotto a poco più che un rudere,grazie a un sapiente intervento di ristrutturazione voluto dai nuovi proprietari che ne hanno rispettato l’architettura originale.Oggi, la “Velona” è unnei cui dintorni vi sono ancora tracce della via Francigena, il percorso che i pellegrini effettuavano nel Medioevo per recarsi a Roma per il Giubileo. Antichi, conservati al museo di Montalcino, sono stati rinvenuti lunga la strada che costeggia a valle il castello (sulle carte antiche è riportata come via Clodia).Nel 2003, il ritrovamento nei terreni della proprietà diha fatto di questa dimora di charme un resort con vineria conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.Grazie alla sua ubicazione sulla cima di un promontorio, il castello offre una: da questi ultimi viene prodotto un eccellenteche delizia il palato di chi approfitta dellepresenti al suo interno (Da Caino ** Michelin, Il Silene * Michelin, Dolce Vita Pool Restaurant…). Provate uno dei vini prodotti nei 5 ettari di vigneti dell’omonima azienda agricola abbinato a piatti succulenti con contrasti di aromi e sapori netti. Infine la struttura è anche una location famosa per, per tutti coloro che vogliono dare un tocco eslusivo al loro evento.Dall’elegante dimora si può inoltredi Siena, Pienza Montepulciano , San Quirico D’Orcia, Bagno Vignoni oltre che delle abbazie di Monte Oliveto Maggiore e Sant’Antimo.Con la sua anima tipicamente toscana, questo luogo, perfetto, offre inoltre la possibilità di scoprire l’atmosfera più autentica del territorio con unaun emozionanteE per chi non rinuncia alla, il castello di Velona è anche un’con bagni turchi, docce emozionali, piscine e persino cascate di ghiaccio. Un consiglio? Non perdetevi un trattamento a base di uva, olio d’oliva e altri prodotti naturali del territorio.

il castello: da nord, autostrada A1, uscita Impruneta , direzione Siena e poi Montalcino; da sud, autostrada A1, uscita Chiusi-Chianciano, direzione Montalcino; da Siena, via Cassia, direzione Montalcino e Castelnuovo dell’Abate. Aeroporti: Firenze 130 km, Roma Fiumicino 220 km, Pisa 170 km. La struttura, che dista 2 km dall’abbazia di Sant’Antimo e 30 minuti in auto dalla città di Siena, è dotata di un parcheggio gratuito.