Borgo Salute: a Caderzone Terme lo stabilimento termale della Val Rendena

Acque e trattamenti termali

Storia dello stabilimento termale

Informazioni utili per visitare le terme

Come arrivare

Borgo della Salute é il peculiareche comprende numerosi impianti all’interno deldi Caderzone Terme in provincia di Trento. Il complesso si snoda all’interno del piccolo paese di montagna con percorsi relativi alle cure termali, eseguite all’interno dello stabilimento, al benessere ed al relax, con i trattamenti del, alla bellezza, con i trattamenti del, e infine all’ospitalità alberghiera grazie all’e al Caffé delle Terme, ma anche tramite numerose partnership con vari hotel della zona. Altre strutture di Borgo della Salute che completano l’offerta turistico-termale sono il Centro Congressi ed il Museo della Malga, che lo rendono una delle migliori offerte di trattamenti termali nel Trentino La proposta di benessere di Borgo della Salute mira a proporre un concetto di recupero psico-fisiologico in cui vengono presi in considerazione tutti gli aspetti della salute: oltre alle terapie mediche naturali, ai trattamenti Spa ed estetici, spazio di rilievo assumono i, cioé quelli legati all’attività sportiva e a corsi o attività in grado di mantenere in forma non solo il corpo ma anche la mente. A questo proposito, sono previste sia attività all’aria aperta (soprattutto escursioni e passeggiate), per approfittare del magico scenario della Alpi, ma anche soluzioni indoor, come i corsi di aquagym, incontri tematici sulle terapie naturali e corsi di nuoto per bambini e neonati.All’interno dell’del complesso termale, vengono effettuate sia le visite specialistiche propedeutiche che i cicli di terapia termale. Queste comprendono tutte le cure termali tradizionali, salvo la fangoerapia, e cioé laper la cura delle malattie dermatologiche e per le patologie osteoarticolari, l’contro patologie legate a disturbi vascolari delle gambe come la flebopatia cronica, laper bronchiti croniche e ostruttive, lacontro i calcoli delle vie urinarie e la dispepsia gastroenterica o biliare e infine lecontro allergie e patologie delle alter vie respiratorie.Tutti i trattamenti curativi vengono effettuati utilizzando le acque della fonte Sant’Antonio che sgorga nei pressi di Caderzone a circa 1000 metri di altitudine ed é classificata come, ricca di oligomelenti prezioni come il, che aiuta a stabilizzare il tono dell’umore, ed il, efficace per contrastare l’invecchiamento cellulare. Possiedono; grazie alla loro efficacia terapeutica, tutti i cicli di terapie sono effettuabili in convenzione con il SSN.Ildi Borgo della Salute comprende le aree dedicate ai percorsi Spa ed ai trattamenti estetici. Fra i primi troviamo la, fornita digrazie all’impianto airblower che produce microbolle di ossigeno in grado di aprire i pori, die di zona cascate per il massaggio cervicale. Presenti anche la sauna finlandese, il bagno turco, ilcon piastrelle a 50-55 gradi, la, in cui vengono micronizzate particelle di sale dell’Himalaya e del Mar Morto per tonificare e liberare le vie respiratorie oltre che per combattere lo stress, laa post-sauna e infine l’area relax con chaise-longue, lusica rilassante e tisaneria. Fra i trattamenti wellness ed estetici, oltre agli interventi estetici tradizionali, si annoverano anche massaggi e trattamenti viso e corpo, tutti eseguiti con i prodotti di Borgo Salute, cioé laacquistabili anche dal sito della struttura.I documenti custoditi negli archivi comunali e parrocchiali mostrano come già nel 1635 i benefici effetti della Fonte Sant’Antonio fossero conosciuti ed apprezzati dallo stesso, Carlo Emanuele Madruzzo. La Società Acquaforte Sant’Antonio – Caderzone per lo sfruttamento sistematico delle acque medicali risale al 1928, ma le loro molteplici qualità curative riscontrano il meritato successo a partire dal 1995 a seguito degli studi effettuati dal centro studi di chimica idrologica del, che porta nel 2004 all’inaugurazione del moderno stabilimento di Terme della Val Rendena.Indirizzo, telefono, sito ufficialeVia Damiano Chiesa, 2, 38080 Caderzone TNtel. +39 0465 806069

www.borgosalute.info Nonostante sia un piccolo borgo di montagna, Caderzone si raggiunge da Trento comodamente coi mezzi pubblici: il bus B201 impiega circa un’ora e mezzo dal capoluogo fino al centro termale alpino. In auto, moto o camper si effettua esattamente il medesimo percorso del bus: si raggiunge inizialmente Tione di Trento tramite la SS45-bis Gardesana Occidentale e SS237 del Caffaro, per poi dirigersi verso nord fino a Caderzone sulla SS239 di Campiglio. In questo secondo caso, il tempo di percorrenza é leggermente minore, pari a circa un’ora.