Il Castello di Brolio a Gaiole in Chianti, il maniero dei Ricasoli

Si racconta che nelle notti di luna piena ilsi aggiri nei dintorni di un castello toscano, in provincia di Siena : alcuni lo avrebbero visto a cavallo, altri passeggiare seguito da una muta di cani. Il Barone di Ferro, così era anche conosciuto Ricasoli, non fu soltanto un importante uomo politico dell’Ottocento nonché sindaco di Firenze ma anche il primo a “inventare” lamescolando tre uve diverse in quantità ben precise.Nel territorio del Comune di Gaiole in Chianti , in località Brolio, sorge unche da oltre dieci secoli domina imponente le vallate nella zona meridionale del Chianti Classico. Di, questo maniero (nel 1995 è stato location per il film Io ballo da sola di Bertolucci) è adagiato su una collina solitaria e si presenta con una struttura pentagonale con mura solide, bastioni e camminamenti coperti.Legato alla città di Firenze (nonostante la vicinanza con Siena), Brolio ha subito più volte assedi e distruzioni in quanto avamposto strategico per la difesa del territorio rendendo così necessaria la ricostruzione del castello di volta in volta in base allo stile dell’epoca. Quello che si può ammirare ancora oggi è il frutto degli interventi voluti proprio da Bettino Ricasoli che seguendo ilne fece un vero e proprio gioiello con tanto didalle tipiche forme geometriche. Attorno al maniero vi è anche unottocentesco voluto dal botanico Simone Ricasoli che fece piantare varie specie botaniche fra cui abeti che s’innalzano sino a 30-40 metri di altezza.All’interno della sontuosa dimora si può visitare lacon la: tornata ad antico splendore nella seconda metà del 1800, riporta ancora oggi un’iscrizione che ne ricorda la fondazione avvenuta nel 1348. Di particolare prestigio sono poi un mosaico che raffigura il santo e un polittico trecentesco con la Madonna e Bambino tra i santi Pietro, Paolo, Giovanni Battista e Giovanni Evangelista.Da non perdere è anche l’interessanteche espone le armi appartenute ai Ricasoli, oggetti e documenti di Bettino e una collezione di minerali e fossili.Se volete visitare il castello (non tutti gli ambienti sono aperti al pubblico) e degustare alcuni dei vini più celebri d’Italia e del mondo, qui a Brolio non avete che l’imbarazzo della scelta. C’è ilche accompagna alla scoperta della storia e dei vini della tenuta Ricasoli: dopo la visita guidata del maniero, emblema dell’azienda dal 1141, si prosegue con quella all’impianto di vinificazione e alle cantine dove maturano i vini. Il tour, della durata di 2 ore, inizia alle 10.30 e prevede un costo di 30€ (ridotto per ragazzi dai 13 ai 18 anni senza degustazione); non sono ammessi bambini al di sotto dei 12 anni. Per chi vuole conoscere tutto su vitigni, vigneti e vini Cru è possibile partecipare al(minimo 2 persone) con degustazioni dei vini prodotti dalla migliore selezione delle uve locali. Costo: 45€ adulti e 22,50€ ragazzi da 13 a 18 anni (no degustazione); disponibilità ogni giovedì dal 16 marzo al 30 ottobre. Prenotazione obbligatoria.Chi invece preferisce abbinare natura e enologia può scegliere di partecipare alla(durata 1 ora), possibile da metà marzo sino a fine ottobre: ogni giorno si possono ammirare gli spazi verdi del castello di Brolio, aperto dalle 10 alle 18, per poi concludere il tour con la degustazione di un vino dell’enoteca ubicata presso le cantine Ricasoli (Località Madonna a Brolio – 53013 Gaiole in Chianti). Oltre ai giardini, ma solo con l’accompagnamento della guida, si può visitare anche la collezione Ricasoli all’intero del cassero del castello (con un supplemento di 3€); visita disponibile anche in lingua inglese, francese e tedesca. Tariffa: 5€ a persona; gratis sino ai 12 anni. Info e prenotazioni a castello@ricasoli.it Siete di quelli romantici? Per voi ecco ilche prevede una visita guidata del castello, dei suoi giardini e della collezione Ricasoli alla luce del tramonto; a concludere, aperitivo e cena all’Osteria del Castello con piatti della cucina toscana. Durata: 1 ora di visita + cena con inizio alle ore 18, da aprile a settembre con prenotazione. Tariffa: 45€ dai 13 ai 18 anni; 65€ adulti. Il(da 2 persone) è dedicato a chi desidera degustare i vini prodotti in azienda: dopo aver visto museo, giardini e appartamenti privati della famiglia Ricasoli (normalmente chiusi al pubblico), gli ospiti si potranno recare nella Sala d’Arme dove la guida-sommelier spiegherà tutto sui vini Cru. Costo su richiesta.Infine il(da 2 a 6 persone; durata visita 2,30 ore + pranzo) con inizio dalle ore 10 prevede la visita al castello, ai vigneti, al moderno impianto di vinificazione per finire con il pranzo. Costo: 120€ a persona (visita privata + pranzo), visita gratis per i bambini e ragazzi (pagamento solo del pranzo). Disponibilità dal 22 marzo all’8 dicembre (no il giovedì e la domenica).Il castello di Brolio si trova nell’omonima località a, provincia di Siena, Toscana . Isono aperti dalle 10 alle 18 mentre ilè accessibile dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30. Per altri tour si richiede la prenotazione.: giardini 5€; giardini + museo 8€ con degustazione inclusa nel biglietto.